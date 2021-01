Merijo na racionalnost, ne na čustva

Armaturna plošča je bolj ali manj digitalizirana. Foto Volkswagen

Na zadku je tako kot pri drugih novih modelih zdaj napisano njegovo ime. Vodila drsnih vrat so lahko v svetli ali temni barvi. Foto Volkswagen

Renault kangoo nove generacije: za zdaj ni znano, kdaj v potniški izvedbi pride na slovenski trg.

Foto Renault

Prostorneži v 10 točkah ponudba predvsem evropskih množičnih znamk

osebne in dostavne izvedbe in pogosto različne dolžine

ne ravno privlačna in večinoma predvidljiva zunanja podoba

prostorni za potnike in prtljago, enostaven dostop skozi drsna vrata

doslej precej omejena pogonska ponudba

nizka nakladalna površina in idealno škatlasta oblika prtljažnika

v nekaterih primerih povprečne vozne lastnosti

če je znotraj plastika povprečna, je ta vtis zaradi velikih površin še močnejši

stabilna prodaja in večinoma zveste stranke

niso za postavljanje pred sosedi, vas pa ti cenijo, ko jim prepeljete hladilnik ...

Citroën berlingo bo kot dostavnik lahko vozil tudi na elektriko. Foto Citroën

Avtomobili, ki jih je naš kolega nekoč poimenoval velikoprostorci, niso izdelki, ki bi kupce lovili na omamen videz. Snubijo jih s prostornostjo in uporabnostjo, in to že vrsto let. Ponudba je omejena na le nekaj predvsem evropskih proizvajalcev, trg zanje (vedno imajo tudi gospodarsko izvedbo) pa je z nekaj izjemami stabilen. Tu ne gre za modne trende, tudi novosti niso na voljo vsak dan, včasih pa le. Zdaj na primer prihaja na naš trg povsem nov volkswagen caddy.Caddy ima menda za sabo 40 let, čisto prvega so, zanimivo, predstavili v Ameriki, kot poltovornjak na osnovi golfa prve generacije, tam so mu rekli rabbit pick up. Potem je domovinsko pravico vse bolj dobival doma v Evropi, skozi štiri generacije in zdaj še v peti, ki bo zaradi zamude, povezane s koronavirusom, namesto jeseni šele zdaj pripeljala na slovenske ceste. Peti caddy lahko tako kot doslej vozi v različnih izvedbah, bolj dostavnih ali posvečenih predvsem potnikom.Pripravljen je na že dobro znani skupni Volkswagnovi osnovi MQB, po novem je dolg 4,5 metra, za 9 centimetrov več kot prej, prav tako je nekoliko zrasel v širino. Kot rečeno, je to avtomobil, za katerega se kupci odločajo zaradi prostornosti in enostavne dostopnosti, ki jo omogoča par drsnih vrat. Nas najbolj zanima potniška različica, ki ima v drugi vrsti tudi tokrat tri sedala, ki jim je mogoče po novem nastavljati naklon. Prav tako je nova možnost še šestega in sedmega sedeža, ki ju seveda tako kot tiste pred njima lahko odnesete iz vozila. Prtljažna vrata so konkretna in se dvignejo visoko, dva metra, pod njimi lahko skoraj vsi stojimo. Spredaj je ureditev zelo nova, sicer ima v osnovni opremi caddy še precej klasično urejeno armaturno ploščo, višje navzgor po censki lestvici je ta golfovsko digitalna.Čeprav zunanjo podobo določa tip vozila in zato ne more biti bistveno drugačna kot prej, pa se le jasno vidi, da je caddy nov, spredaj ima malce bolj spuščen motorni pokrov, prav tako vetrobransko steklo, količnik upora so za odtenek znižali, na 0,30. Pričakovano je lahko opremljen s celo vrsto naprednih asistenčnih sistemov.V pogonskem smislu je osredotočen na bistveno: lahko ga poganja 1,5-litrski bencinski motor (moč 84 kW) s sistemom izklapljanja dveh od štirih valjev ali pa 2-litrski dizelski agregat z močjo 55, 75 in 90 kW. Izvedbe s 110 kW zaradi emisijskih zahtev ni več, zanimivo, saj jo pri golfu, leonu in octavii še najdemo. Odvisno od pogona je pri nekaterih izvedbah mogoče izbirati med ročnim in samodejnim menjalnikom z dvema sklopkama. Le v izvedbi z ročnim menjalnikom in dizelskim motorjem je na voljo tudi štirikolesni pogon 4 motion.Cenik se začne malce pod 23 tisočaki (za vstopni dizelski motor in bencinskega je cena podobna), kar ni prav malo, in sega tja do 31 tisočakov. Daljša izvedba je za nekaj tisočakov dražja. Kot rečeno, je caddy lahko pripravljen še v drugih izvedbah, v gospodarskem programu mu rečejo krpan in podaljšani maxi krpan. Tu bosta še počitniška izvedba california (s šotorom) in prav tako nekaj kasneje najbolj robustna terenska različica panamericana. Kar zadeva pogon, ga bodo v prihodnje pripravili še kot priključni hibrid in na stisnjeni naravni plin.V polnem letu naj bi pri nas prodali 700 caddyjev, ob tem pa omenimo, da jih je trenutno na slovenskih cestah skoraj 10 tisoč. Verjetno pri Porscheju Slovenija merijo tudi na kakega dosedanjega voznika VW sharana in seata alhambre, ki ju ni več v ponudbi. Med rabljenimi se ti avtomobili znajdejo redkeje kot drugi tipi vozil, ljudje jih imajo, ker jih potrebujejo, in to pogosto vrsto let. Podobno je mogoče reči za legendarni dvojec citroën berlingo in peugeot rifter, ki sta bila povsem nova že pred časom, glavna novost pa bo letos jeseni, da ju bodo vsaj v gospodarski različici pripravili še na elektriko. Njuna tehnična sorodnika sta že nekaj časa tudi opel combo in od lani toyota proace city verso.Na trgu je še nekaj tovrstnih avtomobilov, ne pa veliko. Že nekaj časa je prenovljen ford tourneo connect, nedavno so pokazali prve fotografije povsem nove družine renault kangoo. Gre za še en model, ki je bil nekoč med prvimi in ima svoje zveste stranke. Za zdaj je znano le, da bo v novi generaciji spomladi najprej na voljo v tovorni izvedbi, za potniško pa datum prihoda še ni znan. Dacijino nizkocenovno različico dokker bo zamenjal kangoo express.Presenetljivo je ponudba teh izdelkov omejena na evropske proizvajalce, azijske znamke se, razen omenjene Toyote in njenega sodelovanja s Francozi, s čim takim vsaj v Evropi nikoli niso predstavile. Le Honda je imela nekoč, žal le v ZDA, zanimiv model honda element. Tudi prestižne znamke večinoma niso bile za kaj takega. Izjema je Mercedes-Benz, a s svojo interpretacijo Renaultovega kangooja po imenu citan doslej ni bil posebno uspešen. Menda pa v istem sodelovanju pripravljajo novost z imenom razred T, vendar veliko podatkov še niso razkrili.