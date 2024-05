Moderni električni križanec po korejsko

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Električni avtomobili iz koncerna Hyundai-Kia niso od včeraj. Najprej so jih Korejci pripravili na osnovi modelov, ki imajo sicer klasični pogon, in že ti so kar prepričljivi, pa naj gre za hyundai kono ali kio niro v električni izvedbi. Že nekaj časa pa postopoma na trg pošiljajo električne avtomobile, ki so pripravljeni na osnovi, namenjeni le temu pogonu. Pri Kii je to pot začela večkrat nagrajena kia EV6, potem je prišla na vrsto največja kia EV9, zdaj gredo spet na drugo stran ponudbe, predstavljajo kio EV3, manjšega električnega križanca.

Novinka se zdi kot močno pomanjšan model EV9, čeprav ima seveda tudi povsem svoje poteze. Gre za oblikovne linije, ki jih narekuje aktualni šef oblikovanja Harim Kabib in so nedvomno zelo všečne in prepoznavne, saj avtomobila ni mogoče zamenjati z nobenim drugim. Če na prvi pogled deluje malce oglato, pa snovalci hitro povedo, da je za športnega terenca kar aerodinamičen, s količnikom upora 0,267.

Notranjost je v predserijskem modelu delovala sodobno, zanimivo.

Kia EV3 sodi med manjše električne križance, v dolžino meri 430 centimetrov, medosna razdalja je 268 centimetrov. To zadnje je toliko kot pri precej večjem klasičnem SUV-modelu kia sportage. Prtljažnik, ki ima dvojno dno, v osnovi sprejme 430 litrov prtljage, če zadnjo klop podremo, ga je za 1250 litrov; spredaj je še en manjši prtljažnik s 25 litri prostornine.

V drugi vrsti je zelo solidno prostorno, ne le zaradi zajetnega medosja, temveč tudi zaradi tankih sprednjih sedežev. Vseeno v takem modelu pogrešamo večjo prilagodljivost zadnje klopi, predvsem vzdolžni pomik.

Novinka, dolga 430 centimetrov, je videti kot močno pomanjšan model EV9. FOTO: Gašper Boncelj

Na izbiro sta dve bateriji, z zmogljivostjo 58 in 81 kWh. FOTO: Gašper Boncelj

Sprednja potnika po prvem vtisu sedita dobro. Za volanom je kia EV3 zelo moderen avtomobil, tako kot EV9 ima podolgovat zaslon s kopico funkcij in nastavitev, za nekatere najbolj pomembne so še vedno stikala in gumbi. Tu je še umetelna izvlečna sredinska konzola, na katero bi bilo na primer mogoče položiti računalniško tablico. Materiali so vsaj na predserijskem avtomobilu delovali dobro, veliko je mehke plastike, ki je po zatrjevanju tovarne po večini reciklirana, prijetno deluje tudi svetlo-temna barvna kombinacija.

Na predstavitvi so pri bolj strateškem pogledu v prihodnost Kijini ljudje dejali, da bodo imeli v prihodnje njihovi električni avtomobili tudi cenejšo baterijo s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP), vendar ima v obeh izvedbah kie EV3 baterija na katodi še naprej litij-kobaltov oksid, ki sta mu dodana mangan in nikelj (NMC). Zmogljivost baterije je 58 ali 81 kWh. S slednjo naj bi bil po tovarniških podatkih doseg do 600 kilometrov.

Kia EV3 ima spredaj motor z močjo 150 kW in navorom 283 Nm, z mesta do 100 km/h pospeši v 7,3 sekunde, največja hitrost je omejena na 170 km/h. Kasneje pride še izvedba z dodatnim zadnjim motorjem. Vse skupaj je drugače kot pri modelih EV6 in EV9, ki imata 800-voltno električno napetost, pripravljeno na 400-voltni »arhitekturi«. Največja moč polnjenja z enosmernim tokom je tako nekoliko manjša, pri manjši bateriji 103, pri večji 128 kW. Z izmeničnim tokom bo v obeh primerih največja moč polnjenja najprej 11, kasneje pa 22 kW.

V prihodnosti bo avtomobil menda lahko deloval tudi v drugi smeri, da bo z njegovo baterijo mogoče polniti drugega uporabnika ali pa bo deloval kot hranilnik energije. Kia EV3 se napoveduje z množico sodobne opreme, pa naj gre za varnostne asistenčne sisteme ali funkcije na temo infozabave. Na korejskem trgu bodo v model najprej uvedli glasovnega pomočnika na podlagi generativne umetne inteligence, kar naj bi postopoma širili v prodaji na drugih trgih.

Izvlečna sredinska konzola FOTO: Gašper Boncelj

Letni cilj prodaje je 200 tisoč vozil, od tega polovico v Evropi. EV3 bodo začeli izdelovati jeseni, vendar ne, kot je bilo sprva mišljeno, v Žilini na Slovaškem, kjer ima Kia svojo edino evropsko tovarno, temveč v Južni Koreji. Tam jo bodo proizvajali za vse svetovne trge. To seveda ni dobro znamenje za ceno, ki še ni znana. Do začetka prodaje v Sloveniji, ki je predviden pred koncem leta, je sicer še kar nekaj časa. Na predstavitvi so med tekmeci omenili različne modele, na primer volvo EX 30, ki je prav tako električni križanec, novega renaulta scenica, tudi malce nižjo električno kombilimuzino volkswagen ID.3.

Naj omenimo, da pripravljajo še kakšen avtomobil s skupne električne platforme, denimo srednji SUV EV5 in limuzino EV4, nas pa najbolj zanima kia EV2, ki naj bi imela bolj dostopno ceno, a na to bomo očitno morali še nekoliko počakati.