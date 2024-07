Morda le še ene olimpijske igre s Toyoto

Japonska korporacija Toyota, največja proizvajalka avtomobilov, bo s svojimi vozili skrbela za prevoz na bližnjih olimpijskih igrah, a morda tokrat zadnjič.

Toyota bo za olimpijske igre v Parizu zagotovila orjaško floto vozil, tako ali drugače električnih, v njej so avtomobili, avtobusi in druga prevozna sredstva. A kot je podjetje nakazalo pred časom, bo to morda njihova zadnja tovrstna udeležba, saj naj ne bi bili zadovoljni s tem, kako se na olimpijskih igrah porabijo sredstva sicer številnih pokroviteljev. V Toyoti sicer konkretno o umiku niso rekli nobene, a naj bi bil po junijskih navedbah agencije Kyodo ta verjeten. Toyota je leta 2015 z mednarodnim olimpijskim komitejem sklenila pogodbo za četvero iger, pariške so četrte. Pogodba naj bi bila takrat vredna 835 milijonov dolarjev.

Verjetno nima nobene povezave s Toyotinim razmišljanjem, a nedavno je 120 različnih znanstvenikov in inženirjev objavilo odprto pismo, v katerem Toyoto pozivajo, naj avtomobile na vodik in gorivne celice, ki jih simbolizira toyota mirai (na zgornji fotografiji) in bodo med drugim vozili udeležence olimpijskih iger, zamenja z baterijskimi električnimi avtomobil. Trdijo, da je ta tehnika neučinkovita in da je za pridobitev tako imenovanega zelenega vodika potrebne preveč obnovljive energije, da je to drago, da takšnega vodika v komercialni uporabi ni in da se je edino smiselno osredotočiti le na baterijske električne avtomobile.

Francosko vodikovo združenje France Hydrogene je te trditve zavrnilo in dejalo, da so avtomobili na vodik smiselna rešitev tam, kjer so potrebni nekateri kriteriji, ki jih baterijska vozila ne izpolnjujejo, navajajo veliko avtonomijo, hitro polnjenje, prevoz veliko tovora ali potnikov. Seveda drži, da je takih avtomobilov po svetu dandanes malo, prav tako polnilnic zanje. Bolj se ta tehnika uveljavlja v avtobusih.

Kakorkoli, Toyota naj bi za Pariz pripravila 500 primerkov modela toyota mirai na vodik in gorivne celice, ob teh še 10 avtobusov na vodik. Miraie naj bi po končanih olimpijskih in paraolimpijskih igrah namenili pariški taksi službi. A ti so le del olimpijske flote, v kateri bo še 250 baterijskih električnih vozil za prevoz večjega števila ljudi, po navedbah spletne strani Inside.ev pa tudi 1150 baterijskih električnih avtomobilov. K temu bodo dodali precej hibridov in priključnih hibridov, vsega skupaj bo to več kot 2600 vozil.