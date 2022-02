Na bencin ali dizel, tudi kot priključni hibrid

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Novega igralca v srednjem avtomobilskem razredu, peugeota 308, ste na naših straneh že imeli priložnost spoznati, toda cene na domačem trgu so bile takrat še neznanka. Zdaj lahko slovenski kupci novega leva že kupijo in preizkusijo, nekaj uvodnih kilometrov z njim pa smo prevozili tudi sami. Prvi vtisi za krmilom so dobri in novinec bo gotovo marsikomu mešal štrene, saj je v njem čutiti, da se spogleduje s svetom premijskih vozil. K sreči cena temu (še) ne sledi.

Peugeot 308 je bil pri nas vselej precej priljubljen avtomobil, v najboljših letih prejšnje generacije so ga prodali po 400 primerkov na leto. Ni pa bil tako uspešen kot nekoč peugeot 307, prav tako se ni približal prodajnim številkam najmočnejših imen v spodnjem srednjem razredu, kot so VW golf, renault megane in škoda octavia.

Notranjost je izdatno digitalizirana, instrumentna plošča pa usmerjena proti vozniku. FOTO: Blaž Kondža

Novi znak znamke na volanskem obroču Foto Blaž Kondža FOTO: Blaž Kondža

Morda bo drugače z novincem, saj deluje zelo sodobno in atraktivno, nenazadnje je tudi finalist letošnjega izbora za evropski avto leta. V primerjavi s predhodnikom je daljši kar za 11 centimetrov in meri 4,36 metra. Zasnovali so ga na konstrukcijski osnovi EMP2, ki je primerna za najrazličnejše vrste pogona, tudi povsem električnega, tega lahko pričakujemo prihodnje leto.

Verjetno bo za zdaj največ zanimanja za klasiko, kjer peugeot 308 prinaša že dobro znan železni repertoar: na bencinski strani je to 1,2-litrski trivaljnik v izvedbi z močjo 81 ali 96 kW, na dizelski pa 1,5-litrski štirivaljnik (96 kW). Uvodoma sta na voljo dva različno močna priključnohibridna pogonska sklopa. V tem primeru je mogoče na elektriko vsaj po obljubah tovarne prevoziti 60 kilometrov, videli bomo, kolikšen bo doseg v praksi.

Zdaj je kombilimuzina, pozneje bo še malce daljši karavan. FOTO: Blaž Kondža

Ureditev za volanom je v novem 308 bistveno napredovala. Odzivnost novih digitalnih stikal, ki jih lahko podobno kot prikaze na digitalnih merilnikih in zaslonu poljubno nastavimo, in samega zaslona na ravni pametnega telefona je po prvih vtisih bistveno boljša kot pri konkurenci. Še vedno pa so ohranili nekaj klasičnih stikal za najbolj pogosto uporabljene funkcije – tudi vrtljivi gumb za nastavitev glasnosti. Zračniki so po novem umeščeni tik pred glavami potnikov, sredinski zaslon na dotik pa je nameščen nekoliko nižje kot digitalna instrumentna plošča, bližje voznikovi roki.

Peugeot 308 je najprej na voljo z bencinskim, dizelskim in priključnohibridnim pogonom, čez čas bo tudi povsem električen. FOTO: Blaž Kondža

Koliko bo novi lev stal? Vstopni model z bencinskim motorjem velja 21.480 evrov oziroma 19.371, če se odločite za hišno financiranje nakupa. Začetna dizelska različica je za dva tisočaka dražja. Precej globlje je treba seči v žep za priključnega hibrida: ta stane vsaj 34.820 evrov oziroma 31.829 s financiranjem. Ob nakupu priključnega hibrida vam podarijo še stenski polnilnik v vrednosti tisoč evrov brez vključene montaže. Serijsko je opremljen s počasnim polnilnikom, zato tudi slovenski uvoznik kupcem priporoča naročilo hitrejšega polnilnika za 500 evrov doplačila. Dodati je trebaoše, da pri nas za priključne hibride drugače kot pred časom ni več mogoče dobiti subvencije ekosklada.

Povsem električno izvedbo z oznako e-308 vsaj v Evropi napovedujejo za prihodnjo pomlad, avtomobil bo imel tako kot tehnično sorodna Oplova e-astra baterijo s 54 kWh, kar je malce več kot pri električnih izvedbah manjših modelov, peugeota 208 in 2008.