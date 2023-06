Na kolesarski trg so se vrnili popusti

V nadaljevanju preberite:

Kolesa so v Sloveniji priljubljena, zadnja leta vse bolj. Letos trg sicer ni več tako cvetoč kot lani, verjetno bodo končne številke manjše. A to še vedno ne bo slabo. Ob tem je treba omeniti, da so zadnja leta velik razcvet doživela kolesa, ki jim pomaga elektrika. Vse več jih je, in čeprav v količinskem smislu njihov delež še ni tako visok kot v kateri od bogatejših zahodnoevropskih držav, so postala v vrednostnem smislu pomembna kategorija.

Po podatkih statističnega urada od leta 2017 v Slovenji uvozimo po več kot 80.000 koles. Največ smo jih uvozili leta 2019, skoraj 87.000, pred dvema letoma 82.600, lani pa še nekoliko več, po začasnih podatkih 83.690. A to še zdaleč ni vse. V zadnjih petih letih se je namreč močno povečal uvoz električnih koles. Leta 2017 smo jih uvozili komaj 1500, leta 2021 pa 16.400, lani že 18.712. Skupna številka je bil torej več kot 102.000, delež električnih pa 18-odstoten.

Kakšni so izgledi letos? Kako je s cenami? Kateri tipi električnih koles so najpogostejši in kakšni so prihodnji trendi?