Na Primorskem manj okvar akumulatorjev kot drugod po Sloveniji

Okvaram avtomobilov se ni mogoče izogniti, stanje na slovenskih cestah glede na vrsto okvar pa ni bistveno drugačno kot drugje po Evropi. Predstavil ga je Jurij Kočar, vodja servisa pri AMZS. Zlasti je opozoril, da za avtomobil ni dobro, da predolgo miruje.



Če avtomobila ne nameravamo uporabljati dalj časa, je pametno, da ga vseeno občasno zaženemo in odpeljemo kakšen krog. S tem vzdržujemo akumulator v boljši kondiciji. Če vemo, da bo avtomobil dolgo stal pri miru, pa je najbolje, da akumulator odstranimo in ga shranimo nekje na sobni temperaturi.



Vozila so postala stičišče sodobnih tehnologij, njihovo obvladovanje pa rad primerjam z zdravstvenim sistemom, kjer imamo najprej splošnega zdravnika, ta pa nato pacienta pošlje v specializirano ambulanto. Enako je v AMZS, saj imamo po Sloveniji šestnajst servisnih delavnic, kjer delajo naši »splošni zdravniki«, potem pa v okviru servisne dejavnosti še specializirane oddelke, denimo tehnično-diagnostični center s tremi strokovnjaki samo za elektroniko.

Katerih okvar je pri nas največ?



Kako je na okvare vplivala karantena, ko je bilo na cestah manj vozil?

Jurij Kočar: Najslabše je, ko se temperatura spusti pod ničlo. FOTO: AMZS



Kako naj ravnamo v takšnih primerih?



Je zaradi ugodnejših vremenskih razmer na Primorskem manj okvar akumulatorjev?



Potem imajo manj okvar akumulatorjev v državah z bolj stabilnimi temperaturami, od 10 do 20 stopinj Celzija?

Opažamo, da proizvajalci prilagajajo kakovost akumulatorjev podnebju v krajih, kjer jih nameravajo prodati.



Katere so še druge pogoste okvare?



Kako mehaniki ohranjate stik v vsemi najnovejšimi tehnologijami v avtomobilih?

Če vam avtomobil odpove, pomagajo pri AMZS. FOTO: Roman Šipić



Potrebujete veliko dodatnega izobraževanja?



Kakšen izziv pa so okvare električnih vozil?

Anketa AMZS o nakupu rabljenih vozil

Pri AMZS so začeli raziskavo o slovenskih navadah pri nakupu rabljenih vozil. Anketa je na voljo na njihovi spletni strani, trajala bo do 8. marca, za izpolnitev vprašalnika pa potrebujete približno tri minute. Slovenski trg rabljenih vozil je sicer trikrat večji od trga novih, pri nas novega lastnika dobi več kot 200 tisoč rabljenih vozil na leto. V raziskavi bodo proučili, na kaj smo Slovenci pri nakupu rabljenega avtomobila najbolj pozorni, je to izvor, cena, prevoženi kilometri, oprema …

