Najbolj priljubljeni volkswagen v tretji izdaji

Tiguan je na globalni ravni najbolj priljubljen Volkswagnov model, zato ni čudno, da so tudi tretji generaciji namenili toliko pozornosti. Kaj drugače ne bo niti v bližnji prihodnosti, saj s tiguanom še naprej nagovarjajo ljudi, ki imajo raje tradicionalne pogone, čeprav bo kmalu pri nas še uporabna hibridna različica.

Resda bodo nekaj pomoči elektrike imeli bencinsko gnani tiguani, toda pri Volkswagnu s tem modelom nedvomno merijo na ljubitelje tradicionalnih pogonov, bencina in dizla.

Vstopni bencinski motor je 1,5-litrski blagi hibrid (eTSI) v dveh različicah, šibkejši s 130 konjskimi močmi (96 kW) in močnejši s 150 konji (100 kW). Večji dvolitrski bencinski motor (TSI) ima prav tako šibkejšo različico z 204 konji (150 kW) in močnejšo z 265 konji (195 kW). Dizelska ponudba je zgolj dvolitrski agregat (TDI) v šibkejši različici s 150 konji (110 kW) in močnejši s 193 konji (142 kW). Štirikolesni pogon je na voljo z dvolitrskim bencinarjem in močnejšo različico dvolitrskega dizla. Prav vsi modeli bodo imeli tudi samodejni menjalnik s sedmimi stopnjami, ki bo zdaj kot ročica ob volanu, ročni menjalnik je šel v zgodovino.

V notranjosti prevladuje zaslon, koristno urejen je sredinski prostor. FOTO: Aljaž Vrabec

V ponudbi je še priključni hibrid v povezavi 1,5-litrskega bencinskega motorja in električnega motorja v dveh različicah; v šibkejši z 204 konji (150 kW) in močnejši z 272 konji (200 kW). Baterija ima zmogljivost 19,7 kWh, kar naj bi po tovarniških obljubah omogočalo 100 kilometrov dosega na elektriko, z varčnejšo vožnjo še kakšnega več. Kdor bo torej imel takšen priključni hibrid, mu lahko precej koristi, če bo le pridno polnil baterijo. Edino malce počakati bo še treba, saj jih ob začetku prodaje v Sloveniji še ne bo.

Pri nas so začeli s prodajo 1,5-litrske bencinske različice in šibkejše verzije dvolitrskega dizla. FOTO: Aljaž Vrabec

Pri nas se uvodoma prodaja 1,5-litrska bencinska različica in šibkejša verzija dvolitrskega dizla. Na mednarodni predstavitvi na cestah Azurne obale smo preizkusili oba. Za volanom obeh smo se dobro počutili. Skozi ovinke peljeta stabilno, le za kakšno divjanje nista, kajti potem tudi motor postane glasnejši. Vsekakor pa je moči dovolj za vse družinske potrebe. Tudi potniki na drugi klopi se ves čas počutijo dobro, ni namreč nobenega nadležnega nagibanja.

Ni naključje, da so tiguana tokrat predstavili skupaj s passatom, saj si delita modularno platformo. Razlika je samo ta, da za predstavitev passata traja še nekajtedenski embargo. Oba modela sta z novo platformo daljša avtomobila. Tiguan je tako podaljšan za tri centimetre in meri 454 centimetrov. Najbolj opazno je to pri večjem prtljažniku, ki ima trideset litrov več, skupno 652 litrov. Zadnja klop se deli v razmerju 60: 40, precej koristno pa je, da ima tudi vzdolžni pomik in nastavljivo naslonjalo.

Pri zunanjosti ni bistvenih sprememb, a vsekakor je opazno, da gre za nov model. Spredaj je nova letvica z led žarometi, ki svetijo do 500 metrov daleč. Osvetljena je celotna letvica, ne pa tudi logotip na zadnjih vratih, kar recimo velja za touarega.

V dolžino meri 454 centimetrov, tri več kot doslej. FOTO: Aljaž Vrabec

V notranjosti najbolj izstopa velik zaslon, z diagonalo 32,8 centimetra. Kar nekaj podrobnosti že poznamo iz Volkswagnovih električnih modelov ID, kar dokazuje, da razvojniki pretakajo ideje med različnimi programi. Priročen je sredinski prostor med prednjima sedežema, kjer se lahko polnita dva telefona, všeč nam je sredinski vrtljivi gumb, ki ima bližnjice do voznih programov, če v celoti pritisnete nanj. Ob prvih kilometrih smo se brez težav spoznavali z vsemi funkcijami v meniju, tudi z navigacijo ni bilo nobenih preglavic.

Prostora je dovolj spredaj in zadaj. Voznik hitro najde udoben položaj za volanom, enako velja za preostale potnike. Na zadnji klopi brez težav sedijo tudi visokorasli, pa čeprav imata voznik in sovoznik sedež pomaknjen povsem nazaj. To velja tudi za daljše vožnje. V ponudbi je obilo dodatne opreme, ki jo bo moral kupec doplačati, recimo panoramska streha, zvočni sistem Harman Kardon, usnjeni sedeži …

Pri slovenskem uvozniku načrtujejo, da bodo že do konca leta prodali 930 novih tiguanov. Okoli 70 odstotkov kupcev je fizičnih oseb, še posebno gre za družinski avtomobil. Hibridni različici naj bi bili pri nas na voljo aprila in potem julija še najmočnejša bencinska. Začetna cena na slovenskem trgu je 37.465 evrov, kolikor stane najšibkejši bencinar.