Najbolj zaželeni »zvezdnik«, ki voznike navdušuje že 40 let

Po videzu dinamičen in eleganten, po vsebini napreden kot limuzina razreda S. Tudi avtomobil najnovejše, že šeste generacije razreda C utrjuje položaj najbolj zaželenega med vsemi zvezdniki in nadaljuje vizijo izjemno varnega in uporabnega avtomobila, ki prepriča s kombinacijo prepričljive izkušnje, tehnološke naprednosti in navdušujoče zmogljivosti.

Izpolnjene želje in presežena pričakovanja uporabnikov

Avtomobil razreda C ponuja vse: udobje, varnost, prilagodljivost in tehnološke inovacije. S serijskim samodejnim menjalnikom, povečano prostornostjo potniške kabine, prenovljenimi sedeži in številnimi funkcijami za udobje je odlično poskrbljeno za dobro počutje vseh potnikov. Z naprednimi varnostnimi in asistenčnimi sistemi, ki se ponašajo s super zmogljivimi senzorji, pa je lahko podpora pri vožnji enako kakovostna kot v avtomobilu kraljevega razreda S. Če temu dodamo še dodelano zasnovo aktivne in pasivne varnosti, ki je zapisana v jedrni zasnovi vseh vozil Mercedes-Benz, se avtomobil razreda C uvršča prav v vrh srednjega premijskega razreda na varnostnem področju.

Želi se izpostaviti z obliko, za katero je ob pomoči svojih sodelavcev poskrbel slovenski mojster oblikovanja Robert Lešnik. Videz zunanjosti avtomobila najnovejše generacije razreda C je naprednejši kot kdaj prej in ponazarja razvoj sodobnega razkošja, s še ugodnejšim količnikom zračnega upora. To se kaže v bolj dinamični vožnji, manjši porabi goriva in manjšem hrupu v potniški kabini. Kljub športni obliki je to zelo uporaben in zaželen avtomobil. Njegova prilagodljivost sodobnim potrebam in vsakodnevna uporabnost sta poudarjeni s številnimi odlagalnimi mesti v potniški kabini in večjo odprtino za nakladanje v prtljažnem prostoru. Tega odlikujejo tudi dvojno dno in priročna odlagalna mesta na levi in desni strani. Če vam osnovna prostornina ne zadostuje ali želite z vozilom prepeljati večji kos pohištva ali športni rekvizit, si dodatni prostor zagotovite tako, da hrbtišče zadnjih sedežev preklopite s pritiskom na le eno tipko – ne glede na to, ali se vozite z limuzino ali karavansko izvedenko vozila.

Z udobjem, zanesljivostjo in sodobno tehnologijo avtomobil razreda C sega vse do pionirja avtomobilskih inovacij, avtomobila kraljevskega razreda S. FOTO: Žiga Intihar

V potniški kabini se brezhibno prepletata eleganca in športnost, poskrbljeno pa je tudi za vzdušje, v katerem je bilo doslej mogoče uživati le v avtomobilu razreda S. Digitalni kokpit, velik zaslon na dotik v sredinski konzoli in napreden koncept okrasnih elementov poudarjajo njegovo razkošno udobje. Tisti, ki veliko časa preživijo v vozilu, bodo posebno cenili ergonomsko oblikovane sedeže s številnimi možnostmi nastavitev in ekskluzivnimi dodatki za dobro počutje. Ergonomsko zasnovani detajli omogočajo popolnoma prilagojen položaj sedenja, napihljive stranske blazine pa poskrbijo za intenziven oprijem s strani. V kombinaciji s funkcijo Energizing Comfort in prijetnimi masažnimi funkcijami z do šestimi programi je sedenje primerljivo z udobjem v avtomobilu prvega razreda, vsaka vožnja pa je pravi užitek.

Krmiljenje zadnjih koles za boljšo okretnost in sistem, ki prepozna vaše želje

Avtomobil razreda C je lahko opremljen tudi s krmiljenjem zadnjih koles. V kombinaciji z bolj neposrednim volanskim mehanizmom mu to omogoča še boljšo agilnost in stabilnost. Poleg boljših voznih lastnosti pri večjih hitrostih krmiljenje zadnjih koles omogoča tudi boljšo okretnost pri manjših hitrostih, saj do 2,5-stopinjsko krmiljenje zmanjša obračalni krog za kar 43 centimetrov.

V potovalni kabini je najnovejša generacija zabavno-informacijskega sistema MBUX z velikimi zasloni, umetno inteligenco in glasovnim upravljanjem. FOTO: Mercedes-Benz AG

Številne tehnične inovacije niso omejene samo na motorno paleto in pogon, ampak segajo tudi na področje digitalizacije. Sredinski ekran in način upravljanja izhajata neposredno iz avtomobila razreda S. Za nekaj dodatne športnosti pa poskrbi k vozniku obrnjen medijski ekran, opremljen z najnovejšo generacijo informacijskega sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Ta je popolnoma integriran v digitalno življenje uporabnika, z možnostjo intuitivnega glasovnega upravljanja, upravljanja na dotik ali s kretnjami. Prikazuje podatke v realnem času, se popolnoma prilagodi uporabniku z vnaprej predvidenimi in obogatenimi informacijami ter se od njega tudi ves čas uči. Hitro izve, katere so njegove najpogostejše poti, ali si zapomni, koga najpogosteje kliče po telefonu, ko se pelje domov iz službe.

Mercedes-Benz napredno povezljivost zagotavlja s stalno internetno povezavo in spletnimi posodobitvami programske opreme, tako da imajo uporabniki razreda C v vsakem trenutku na voljo najbolj aktualne podatke, neposredno iz avtomobila pa bo kmalu mogoče upravljati tudi pametne naprave doma.

Manjša poraba goriva in izjemno udobje tudi pri nočni vožnji

Najnovejši inteligentni asistenčni sistemi, privzeti iz limuzine razreda S, omogočajo podporo, razbremenitev in najvišjo stopnjo aktivne varnosti ter zadovoljijo tudi najzahtevnejše voznike. Avtomobil razreda C lahko vozi polavtonomno ter ob pomoči izboljšanih sistemov kamer in senzorjev predvidi cestne razmere tudi do 500 metrov pred seboj. Na motornem področju se lahko pohvali s popolnoma elektrificirano motorno paleto. Vsi bencinski in dizelski motorji so namreč opremljeni z 48-voltno tehnologijo in se uvrščajo med tako imenovane mehke hibride. Kaj to pomeni za uporabnike? Manjšo porabo goriva ter dodatno moč in navor, ko je to potrebno.

Mercedesovi napredni digitalni žarometi projicirajo na cesto razne simbole in znake, s katerimi voznika varno vodijo po cesti. FOTO: Mercedes-Benz AG

Serijsko je opremljen z visokozmogljivimi LED-žarometi, ki z obliko poudarjajo dinamičen videz sprednjega dela vozila ter zagotavljajo varnost in boljšo vidljivost. Najnaprednejši sistem žarometov Digital Light, ki ga poznamo že iz avtomobilov razreda S, je na voljo v sklopu dodatne opreme in je sestavljen iz treh izjemno zmogljivih LED-projektorjev, katerih svetloba se odbija in krmili več kot 1,3 milijona mikroogledal. Revolucionarna tehnologija žarometov se optimalno prilagaja vsem razmeram in skrbi za še več udobja. Razne osvetlitvene funkcije, kot so projiciranje varnostnih opozoril na cestišče, opozorila na večja cestna delovišča ipd., se odzivajo na okolje in druge udeležence v prometu ter omogočajo idealne svetlobne razmere v katerih koli prometnih razmerah. Tudi ponoči.

Dostopen Mercedes-Benz, s katerim boste izstopali

Pri avtomobilu razreda C je jasno, da so vanj vgrajeni inovativni in sodobni elektronski sistemi. Velja za računalnik na kolesih, ki si tehnologije za varnost, udobje in povezljivost deli z najdražjimi in najbolj uveljavljenimi vozili znamke Mercedes-Benz. Namenjen pa je kupcem, ki želijo izstopati – tako s privlačno dinamično obliko vozila kot z vsebino, ki bo poskrbela za varno in sproščujočo vožnjo.

Avtomobil razreda C, ki že 40 let in 6 generacij navdušuje z inovacijami ter postavlja mejnike na področju oblikovanja, udobja in varnosti, pomeni odlično razmerje med vsebino, stroški lastništva in ceno vozila. Z bogato serijsko opremo je na voljo v ekskluzivni ponudbi s prihrankom do 9.000 EUR.

Njegova odličnost se kaže na prav vseh ravneh: na oblikovni ravni ter pri povezljivosti in digitalizaciji, varnosti, udobju, motorizaciji in voznih lastnostih. FOTO: Žiga Intihar

