Najprej na dizel, kmalu še na elektriko

Novi vlak ima 171 sedežev, od tega 12 v prvem razredu.

Pod je nizek, vrata so dovolj široka za vstopanje. Foto Slovenske železnice



Kabina je bolj udobna za delo strojevodij.

Dizelska izvedenka novega vlaka ima tri vagone.

​Omogoča preprosto vstopanje in prehodnost po vagonih.

​Električna izvedba je že v pripravi in je nekoliko daljša.

Pozneje bo uvedenih še deset dvonadstropnih vlakov.

Te dni so pri nas začeli voziti novi dizelski motorni vlaki proizvajalca Stadler, ki predstavljajo začetek posodobitve slovenskega potniškega železniškega prometa. Za njimi pridejo v uporabo novi elektromotorni vlaki tega proizvajalca, do leta 2022 bo vseh skupaj 52. Predstavljamo nekaj njihovih tehničnih značilnosti.je švicarska družba, ki 75 let izdeluje različne vlakovne kompozicije in pogonske lokomotive, kot trdijo, po svetu danes vozi 8000 njihovih vlakov. Stadlerjev model flirt3, ki je te dni začel voziti pri nas, je posodobljena izvedba vlaka, ki so ga leta 2004 prvič pripravili za švicarske železnice, do zdaj so ga v različnih specifikacijah dobavljali v različne druge države, kot so Nemčija, Italija, Poljska, Finska, Alžirija, Rusija. Izdelujejo jih na različnih lokacijah, tudi na Poljskem, tam so nastali tudi prvi dizelski primerki za naš trg.(flirt je kratica za angleški izraz »Fast Light Innovative Regional Train«), ki je te dni začel obratovati pri nas, je k nam pripeljal v dizelski izvedbi. Za pogon ima dva Deutzova osemvaljna dizelska motorja – vsak z močjo 520 kW in emisijskim standardom Euro 3b, pospešek je 0,7 metra na kvadratno sekundo, najvišja hitrost pa 140 kilometrov na uro. Dejanska vozna hitrost je seveda odvisna od stanja na javni železniški infrastrukturi, to je na posameznem odseku.Takšen vlak ima tri vagone, dolg je 70 metrov, širok 2,82 metra in visok 4,28 metra. V njem je 171 sedežev, od tega 12 v prvem razredu in nekaj preklopnih. Poleg tega ima še 143 stojišč, dva prostora za gibalno ovirane osebe, posebna toaletna prostore zanje ter prostor za najmanj deset koles.Strojevodje imajo ločen vhod v kabino vlaka. V kabini je ergonomsko oblikovan strojevodski pult ter termopredal. Vrata za potnike so razporejena na enaki oddaljenosti druga od drugih za racionalno premikanje po notranjosti ter hitrejše izstopanje in vstopanje. Da je slednje preprostejše, je pod vlaka nizek, vrata imajo izvlečno stopnico. Prehod med sedeži je širok, kompozicija je opremljena s sodobnim informacijskim sistemom, vtičnicami za polnjenje telefonov in prenosnih računalnikov, samodejno klimatsko napravo, tudi s spletno povezavo.Kot smo v Delu že pisali, so Slovenske železnice (SŽ) vlake naročile pri Stadlerjevi poljski podružnici, tam so izvajali tudi prve teste. Prvi Stadlerjev izdelek je v Slovenijo prispel marca letos, potem so potekala testiranja, izobraževanje strojevodij in tehničnega osebja, preverjanje združljivosti vozila z javno železniško infrastrukturo, pred koncem novembra je bilo izdano dovoljenje za uvedbo na trg, kar je bil pogoj za vključitev tega tipa vlakov v javni potniški promet. Dizelski vlak bo vozil na, dolenjski, kamniški progi ter na kočevski, ko bo na njej vzpostavljen potniški promet. Omenjene proge niso elektrificirane.V prihodnjih mesecih na SŽ načrtujejo tudi uvedbo električne različice vlaka flirt, ki bo imel največjo hitrost 160 kilometrov na uro, dolg bo 80 metrov, skupaj pa bo imel 235 sedežev. Prvi novi elektromotorni vlak v enopodni izvedbi zdaj testirajo, prevzem prvega načrtujejo za prihajajočo pomlad. Med električnimi vlaki bo postopno v promet vključenih tudi deset vlakov modela(Komfortabler Innovativer Spurtstarker S-Bahn-Zug). Gre za dvonadstropno (dvopodno) izvedbo, ki ima več prostora. Izvedba za našo železnico naj bi imela tri vagone in 292 sedežev, poleg tega bo imela še 264 stojišč, prav tako dva prostora za gibalno ovirane osebe ter prostor za deset koles. Takšen dvonadstropni vlak bo seveda nekoliko višji, meril bo 4,6 metra.Na SŽ pričakujejo, da bo konca leta 2022 v uporabo predanih vseh 52 naročenih vlakov. So pa pred dnevi omenili še možno dodatno naročilo 15-20 vlakov. Pred tem velikim naročilom so sicer zadnjič nove vlake kupili pred približno dvema desetletjema, ko so uvedli modela pendolino (proizvajalec Fiat Ferroviaria) in še nekoliko prej Siemensov desiro.V voznem parku SŽ je bilo v obratovanju potniškega prometa pred tokratno posodobitvijo voznega parka 12 lokomotiv, 118 potniških garnitur ter 99 vagonov. Z izjemo vlaka intercity Slovenia – pendolino in vlaka Siemens so vozna sredstva precej starejša – povprečno več kot štiri desetletja. Po uvedbi novih vlakov bodo del nekaterih starejših serij zmanjšali, najstarejše pa »upokojili«, to velja za serijo 311, ki jo bolje poznamo kot rdeče-belo obarvano gomulko in serijo 711, to je Mercedesov izdelek bolj znan pod imenom zeleni vlak.Kot pravijo na SŽ, se bo z novimi vlaki v prihodnjih letih povečala pogostost regionalnih povezav z manj postanki in lokalnih vlakov z večjo zmogljivostjo, večja da bo tudi udobnost. Novi dizelski in večnapetostni električni vlaki bodo po njihovih navedbah omogočili tudi čezmejno regijsko povezovanje v smeri Avstrije in Hrvaške, brez prestopanja.Seveda je ta prispevek osredotočen le na vlakovne kompozicije in njihovo prenovo, kaj vse bi bilo potrebno za boljšo železniško infrastrukturo pa je neka druga tema.