Napovedi o koncu klasike se nadaljujejo

Začelo se je pred nekaj leti, ko so prvi proizvajalci objavili, da bodo opustili dizelski pogon, nadaljevalo lani, ko so posamezne družbe že naznanile datume konca vseh motorjev na notranje zgorevanje, zdaj pa takšne informacije že prihajajo tudi od nekaterih največjih imen, zlasti tistih iz Nemčije. Konkretno govorimo o Volkswagnu.



Sicer je malce nenavadno konec nečesa napovedovati 15 let prej, pa vendarle. Kot je nedavno za Münchner Merkur izjavil član uprave Volkswagna Klaus Zellmer, se želijo od termičnih motorjev posloviti v letih med 2033 in 2035, kar je mišljeno za Evropo, v Severni Ameriki in na Kitajskem bi jih obdržali nekoliko dlje, še precej dlje pa v Južni Ameriki in Afriki, kjer za prehod na električno mobilnost ni infrastrukture in politične volje.