Nissan: Novi modeli v Evropi le električni

Japonski Nissan je v začetku tedna napovedal, da bodo vsi bodoči novi modeli te znamke v Evropi le električni, tako kot še nekateri drugi proizvajalci pa je tudi zatrdil, da bo od leta 2030 na stari celini prodajal le še avtomobile na električni pogon. »Zdaj ni več obračanja nazaj,« je dejal Nissanov izvršni direktor Makoto Učida, ko je govoril ob predstavitvi Nissanove študije 20-23 (na fotografiji) v njihovem oblikovalskem studiu v Londonu, ki praznuje 20-letnico. Ta studio je bil doslej zaslužen za dva v novejši zgodovini najuspešnejša Nissanova modela qashqai in juke.

Angleški mediji so v konceptnem avtomobilu, ki deluje bolj kot divji mali športnik, znali razbrati nekatere poteze bodočega nissana micre, o čemer bi sicer lahko razpravljali. Če pustimo videz, velja, da bo bodoča micra le povsem električna, kot navaja Autocar, bo pripravljena na novi manjši osnovi za električne avtomobile skupine Renault-Nissan, na kateri bo kot prvi leta 2025 pripravljen električni renault 5. Tega bodo tako kot električno micro izdelovali v Franciji.

Je pa Nissanov šef potrdil, da bodo enega od dveh bodočih električnih modelov izdelovali v njihovi britanski tovarni v Sunderlandu. Britanci oziroma tamkajšnja avtomobilska industrija imajo sicer težave, saj bodo po odhodu iz Evropske unije na njihove avtomobile, ki se bodo prodajali v EU, najverjetneje uvedene carine, lahko tudi desetodstotne. Nissan upa, da se bo ob izpolnitvi nekaterih posebnih pogojev temu lahko izognil.

Podjetje, ki je z modelom nissan leaf nekoč veljalo za pionirja na področju električnih avtomobilov, zdaj tako kot večina japonskih proizvajalcev lovi električni vlak, do leta 2030 naj bi po svetu predstavilo 19 novih električnih avtomobilov. Med proizvajalci, ki so doslej napovedali, da bodo po letu 2030 prodajali le še električne avtomobile, so poleg njega še Renault, Ford, Volvo in evropski del Stellantisa.