Novi Nissan Qashqai: SUV prihodnosti z izjemnim stilom in novo tehnologijo

Ta priljubljeni SUV, ki je na slovenske ceste prvič prispel leta 2007, je do danes doživel več osvežitev, kar je pripomoglo k njegovi stalni priljubljenosti. Vozniki ga obožujejo, ker slovi po svoji odlični kombinaciji neprekosljivega stila in praktičnosti, zdaj pa nova generacija prinaša še bolj izpopolnjen zunanji videz.

Žarometi s petimi lečami pritegnejo pozornost s sodobnim in ostrejšim videzom. FOTO: Nissan

Največjo prenovo je doživela prednja maska; zdaj izstopa po svojem dinamičnem videzu, saj je sestavljena iz številnih tridimenzionalnih elementov v obliki »vejice«, ki ustvarjajo občutek lebdenja in prinašajo elegantno silhueto. Pri različici z najvišjim nivojem opreme N-Design, ki izstopa z edinstvenim dizajnom, te »vejice« na straneh krasi zaključna obdelava v satenasti kromirani barvi, kar še dodatno poudarja sofisticiranost in luksuznost tega SUV-ja.

Zadnji del Nissan Qashqai pritegne poglede s svojimi čistimi linijami, ki poudarjajo njegovo športno-eleganco. FOTO: Nissan

Elegantni detajli za vrhunski vrhunski dizajn

Barvna paleta je zdaj na voljo v treh novih odtenkih. Ste navdušeni nad belo? Mogoče boste še bolj navdušeni nad biserno belo (bela pearl) ali pa vam bo bolj ustrezala biserna črna (črna pearl)? Med novimi barvami boste našli tudi deep ocean, ki se preliva med temno modro in kovinsko turkizno barvo.

Nova barvna paleta vključuje prestižne odtenke, kot sta bela Pearl in modra Deep Ocean. FOTO: Nissan

Diamantno rezana lita platišča dajejo modelu Qashqai poseben karakter. FOTO: Nissan

Novi Qashqai ponuja tudi široko izbiro litih platišč, ki dopolnjujejo športen značaj vozila.

Zasnova diamantnega reza platišč prispeva k prestižnemu videzu tega športnika.

V tem segmentu vozil noben model nima tako bogate izbire platišč, kar še povečuje ugled novega modela Qashqai.

Udobnost in eleganca potniške kabine na prvem mestu

Za notranjost Qashqaija so uporabili najkakovostnejše materiale. Armaturna plošča, naslonjala za roke in celo obloge za kolena so, pri različici N-Design, oblečeni v mehak tekstil Alcantara®, kar pripomore k dobremu počutju v kabini.

Vozilo ponuja visok nivo udobja z okrasnimi oblogami iz prešitega usnja Premium. FOTO: Nissan

Sredinska konzola je okrašena z novim vzorčastim materialom, ki s poudarjanjem detajlov sledi slogu japonskega notranjega oblikovanja. Delno prešito usnje premium v črni barvi pri različici vozila Qashqai z najvišjim nivojem opreme zagotavlja visoko udobje pri daljših vožnjah. Potniki bodo veseli nove ambientalne osvetlitve, ki pri različicah N-Design in višjih ponuja kar 64 različnih barv, kar omogoča voznikom, da »sceno« prilagodijo svojim željam.

Novi žarometi Nissan Qashqai s sekvenčnimi smerniki, izboljšajo vidljivost in vozilu dodajo futurističen videz. FOTO: Nissan

Napredna tehnologija za vrhunske manevre na vozišču in parkirišču

Ena izmed najbolj privlačnih novosti novega Qashqaija je sistem 3D Around View Monitor, ki omogoča, da voznik vidi okolico vozila z različnih kotov. Ta funkcija je še posebej uporabna pri parkiranju na ozkih mestih ali pri manevriranju v zahtevnih situacijah. Izberete lahko enega od osmih različnih zunanjih pogledov kamere, tako da lahko pregledate svoj avtomobil od spredaj, zadaj, s strani ali z vogalov ter tako prepoznate morebitne neopažene zunanje nevarnosti. Tehnologija močno pripomore k varnosti, še posebej pri vključevanju na ceste z omejeno vidljivostjo.

Poleg tega novi Qashqai vključuje funkcijo virtualnega pogleda pod vozilo, kar pripomore k natančnemu manevriranju v parkirnih hišah ali ob robnikih in na ozkih parkiriščih.

S temi naprednimi funkcijami je vožnja udobnejša, varnejša in predvsem manj stresna.

Prvi Nissanov »Evropejec« z vgrajenimi storitvami Google

Qashqai omogoča brezhibno povezljivost z vgrajenimi Google storitvami v multimedijskem sistemu. FOTO: Nissan

Novi Qashqai je prvi Nissanov »Evropejec« z vgrajenimi storitvami Google v multimedijskem sistemu NissanConnect. Ta sistem omogoča skoraj brezhibno interakcijo med digitalnim življenjem voznika in njegovim vozilom. NissanConnect Services nadzoruje vozilo, voznika zna opomniti, da je pozabil zakleniti vozilo ali zapreti okna, če ostanejo odprta še minuto po zaustavitvi motorja.

Od opreme N-Connecta naprej je Qashqai serijsko opremljen z zemljevidi Google, tako da imajo vozniki dostop do svojih priljubljenih lokacij in zanimivosti, kar zmanjšuje odvisnost od mobilnega telefona in mobilnega omrežja, hkrati pa zagotavlja, da so informacije na zemljevidu vedno aktualne zaradi posodobitev prek brezžične povezave.

Turbopolnjeni motor poskrbi za tiho in učinkovito delovanje vozila glede na hitrost. FOTO: Nissan

Funkcija Google Assistant omogoča vozniku glasovno upravljanje storitev Google, kar je še posebej priročno med vožnjo. Na voljo vam je celoten ekosistem aplikacij iz storitve Google Play, zato se lahko prepustite svoji najljubši glasbi, podkastom, zvočnim knjigam in drugim vsebinam.

Revolucionarna tehnologija e-POWER

e-POWER pogonski sklop zagotavlja električno vožnjo brez potrebe po polnjenju. FOTO: Nissan

Ena izmed najbolj inovativnih značilnosti Qashqaija je revolucionarna hibridna tehnologija e-POWER. Ta sistem omogoča, da kolesa poganja izključno elektromotor, kar pomeni, da vožnja postane odzivna in gladka. Trivaljni motor s turbopolnilnikom deluje tiho v ozadju, saj njegova naloga ni neposredna vožnja, temveč proizvodnja električne energije za elektromotor in baterijo. To ponuja vozno izkušnjo, podobno kot pri popolnoma električnem vozilu, vendar brez skrbi glede polnjenja. Vozniki lahko uživajo v prednostih elektrificirane vožnje z dosegom do 1.030 km.

Zadnje svetlobne enote v rdeči barvi poudarjajo dinamičen dizajn vozila. FOTO: Nissan

Novi Nissan Qashqai je že na voljo na slovenskem trgu, s cenami, ki se začnejo pri 28.600 evrov. Ta SUV prihodnosti združuje vrhunski slog, udobje in napredno tehnologijo, zaradi česar je idealni spremljevalec za vsakodnevne vožnje in daljše izlete. Vozniki, ki iščejo kombinacijo modernih funkcij, elegantnega oblikovanja in praktičnosti, bodo v novem Qashqaiju zagotovo našli vse, kar potrebujejo.

Prenovljeni Qashqai je že na voljo na slovenskem trgu. FOTO: Nissan

