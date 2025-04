Novi Tayron – več prostora za neverjetna doživetja

Volkswagen Tayron je na evropske ceste premierno vstopil šele pred nekaj tedni, vendar je že takoj dokazal, da bo postal družinski avtomobil prihodnosti. Uteleša namreč vse tisto, kar pričakujemo od sodobne vožnje – zanesljivost, varnost, inovativnost, prostornost in praktičnost. In tu je še več: Volkswagnovim oblikovalcem je uspelo združiti prostornost, imenitnost in športno eleganco. Spoznajte avtomobil, ki je navdušil tudi najbolj zahtevne potnike.

Tayron se uvršča med ekskluzivnega Touarega in izjemno priljubljenega Tiguana, prinaša pa nekaj čisto svojega – prostor, udobje in napredno tehnologijo, ki spreminja vsako vožnjo v užitek.

V Tayronu je prostornost glavni adut, ki prepriča vse, ki iščejo stoodstotno brezskrbnost na poti. Pet- ali po želji sedemsedežni športni terenec zagotavlja dovolj svobode na poti. Potniki bodo lahko v miru uživali v vožnji in svoje pripomočke varno pospravili v številne predalčke, ki zagotavljajo, da bodo nujne stvari vedno pri roki. V zadnji vrsti bodo uživali tudi večji sopotniki, saj je prostora v potniški kabini več kot dovolj.

S svojim velikim prtljažnim prostorom in opcijsko tretjo vrsto sedežev je vozilo idealno ne le za družine, temveč tudi za lastnike psov in pustolovce s hobiji, ki zahtevajo veliko prostora. Ne glede na to, ali gre za druščino malih navihancev, nabritih kosmatincev ali športno opremo, novi Tayron omogoča dovolj prostora za vse in vsakogar.

In prav štirinožni pasji prijatelji so z zadovoljnim mahanjem z repom potrdili, da se med vožnjo v Tayronu počutijo kot doma na domačem kavču:

(Naši prvi kupci so prevzeli svojega popolnoma novega Tayrona, ki ima dovolj prostora za vse prijatelje in igrače)

Novi Tayron odlično izkorišča prostornino karoserije. V petsedežni izvedbi z motorji eTSI, TSI ali TDI ponuja do 885 litrov prostora v prtljažniku (merjeno do zgornjega roba naslonjal druge sedežne vrste). Če sedeže podrete do prve sedežne vrste, se prostornina poveča na impresivnih 2.090 litrov. Prtljažnik serijsko vključuje priročne kaveljčke za vrečke in 12-voltni priključek. Za še večjo uporabnost lahko izberete dodatno opremo, kot sta 230-voltni priključek in komplet pritrdilnih elementov ali mrež za varno prevažanje tovora.

Doživite neverjetno prostornost novega Tayrona:

Kdo pravi, da prostornost in eleganca ne gresta v z roko v roki? Oblikovalcem Tayrona je uspelo prav to in ustvarili so SUV, ki je postal prvovrsten poklon sodobnim oblikovalskim smernicam. Njegova aerodinamična silhueta s koeficientom zračnega upora 0,28 je kot vetru pisana na kožo.

Novi Tayron se ponaša z avtentičnim dizajnom SUV-ja, ki izraža samozavest. Pohvali se lahko s športnim značajem in prefinjeno zunanjostjo, ki zlahka osvaja srca še tako zahtevnih kupcev.

Sprednji del izstopa z visokim pokrovom motorja, izrazitimi linijami in markantnimi dvojnimi LED-žarometi, ki ju povezuje LED-letvica z osvetljenim logotiom na sredini. Zadek je sicer značilno Volkswagnov, pa vendar precej svojstven. Vse različice SUV-ja imajo neprekinjeno prečno LED-letev, ki se razteza od leve proti desni vse do zadnjih luči in poudarja širino Tayrona. Na sredini se prečna letev zoži; spodnja polovica znaka VW, ki je osvetljen v rdeči barvi, proti tlom na pogled deluje kot samostojen element.

Opcijski HD matrični LED-žarometi IQ.LIGHT z dinamično asistenco za dolge luči Dynamic Light Assist optimalno osvetljujejo cesto, ne da bi motili druge udeležence v prometu.

Tayron je na voljo v treh izvedbah: Life, Elegance in R-Line

Life

Osnovni model ima že res veliko opreme: 3-consko avtomatsko klimatsko napravo, 10-barvno ambientno osvetlitev, devet varnostnih blazin, digitalne instrumente, LED-žaromete z avtomatskim vklopom dolgih luči (Light Assist) in 17-palčna platišča. Na voljo so tudi infotainment sistem z možnostjo dodatne aktivacije navigacije, brezžična povezava App-Connect Wireless in številni asistenčni sistemi, kot so ACC, Front Assist, Lane Assist, Side Assist in Park Assist Plus.

Tayron Elegance in R-Line

Elegance prinaša luksuzne dodatke, kot so dekorativni elementi iz pravega lesa, protihrupna stekla, električni pokrov prtljažnika, 18-palčna platišča in sedeži ArtVelours Eco. Tayron R-Line pa izstopa s športnimi sedeži, aluminijastimi dodatki, unikatnimi odbijači in 19-palčnimi platišči. Obe različici vključujeta žaromete LED Plus, 30-barvno ambientno osvetlitev in 3D LED zadnje luči s prilagodljivimi svetlobnimi učinki.