Oblikovan, da osupne. Mercedes-Benz GLC Coupé

Novi Mercedes-Benz GLC Coupé povezuje močno podobo terenskega vozila z dinamičnimi oblinami kupeja. Rezultat je model, ki preoblikuje užitek v vožnji in zajame bistvo pravega razkošja. Za popolno udobje in vznemirljivo doživetje vožnje.

Elegantna oblika avtomobila, izpopolnjena do zadnjega detajla, ustvarja vtis izpiljenega okusa. Preplet sodobnih linij in prefinjene silhuete pa kaže spoštovanje do detajlov. Ne le da boste pritegnili pozornost na cesti, z avtomobilom GLC Coupé boste vstopili v svet presežnih užitkov v vožnji.

Izkušnja razkošja, ki ga pričakujete

Novi GLC Coupé je zasnovan za udobje, saj potniška kabina ponuja občutek razkošja, ki ga pričakujete. To ni zgolj avtomobil, je stičišče dveh svetov. Kombinacija izbranih vrhunskih materialov in najnovejših tehnologij, ki združuje vrhunsko vožnjo z neprekosljivim udobjem za vse potnike.

Notranjost se ponaša z estetsko raznovrstnostjo: sedeži iz visokokakovostnih materialov razkrivajo prvovrstno športnost. Opcijski sistem za prostorski zvok Burmester® s petnajstimi vrhunskimi zvočniki pa zagotavlja osupljivo akustično izkušnjo in izjemen vizualni užitek.

Upravljanje avtomobila je preprosto in intuitivno. Glasovni pomočnik Hey Mercedes, izpopolnjen in odziven, razume voznikove zahteve ter omogoča preprosto in intuitivno upravljanje funkcij. Za brezskrben in sproščen prihod na cilj pa poskrbi izboljšani sistem udobja Energizing Plus, ki združuje najrazličnejše funkcije za udobje, kot so klimatska naprava, odišavljenje, sedeži z nastavitvijo v več položajev in razširjenimi masažnimi funkcijami ter 64-barvna ambientalna osvetlitev, ki omogoča prijetno vzdušje, prilagojeno trenutnemu razpoloženju.

Notranjost sledi najnovejšim smernicam znamke Mercedes-Benz in navdušuje z vrhunskimi materiali. FOTO: Mercedes-Benz AG

Velika zmogljivost tako na cesti kot na neutrjenih poteh

Izboljšana moč in učinkovitost tako na cesti kot zunaj nje sta ključni vrlini avtomobila GLC Coupé: s celovitim naborom sistemov za pomoč pri vožnji, kot so poenostavljeno upravljanje terenskega zaslona za spremljanje, nadzor lastnosti terena, 360-stopinjska kamera in funkcija transparentnega pokrova motorja z natančnim virtualnim prikazom tal pod vozilom, ter z izboljšanimi sistemi za oprijem cestišča in premagovanje zahtevnih cestnih podlag.

V avtomobilu GLC Coupé sta vsak meter in vsaka sekunda vožnje posebno doživetje. Poglobljen občutek okretnosti mu daje opcijsko podvozje Airmatic, ki samodejno prilagaja trdoto vzmetenja glede na hitrost vožnje, obremenitev vozila, površino ceste in vozne razmere. To se kaže v izjemni okretnosti, vodljivosti in stabilnosti, kar nadgrajuje tudi opcijsko krmiljenje zadnje osi do 4,5 stopinje, s čimer se obračalni krog zmanjša na 10,9 metra ‒ za večje obvladovanje avtomobila in več samozavesti tudi pri vožnji skozi ovinke.

Brezhibno vidljivost omogočajo digitalni žarometi s kar 2,6 milijona slikovnih pik, ki zmorejo več kot le odlično osvetliti nekaj sto metrov ceste, ne da bi zaslepili druge udeležence v prometu. S svetlobnim podpisom lahko opozorijo na prekratko varnostno razdaljo, ohranjanje vozila na voznem pasu ali na vozila v mrtvem kotu. Poleg optimalnih svetlobnih razmer in zagotavljanja varnega usmerjanja voznikov tudi v najzahtevnejših vremenskih razmerah, kot so dež, megla, sneg ali trda tema, žarometi kot projektor na cestišče pred voznikom rišejo znake za opozorila, npr. simbol snežinke za spolzko cesto, bližina delovišča …

Serijsko športno podvozje za spontano in agilno upravljanje. FOTO: Mercedes-Benz AG

Ker je varen prihod na cilj najpomembnejši

Zaveza varnosti in tehnološki odličnosti je vključena v vsak vidik avtomobila GLC Coupé, saj je varen prihod na cilj naša najvišja prednostna naloga. Vgrajeni napredni varnostni sistemi in intuitivna tehnologija vozniku zagotavljajo odlično orodje za ohranjanje popolnega nadzora nad vozilom ter brezskrbno in varno pot.

Koncept varnosti znamke Mercedes-Benz podpira varnost z obsežnim naborom ukrepov, ki omogočajo sproščeno vsakodnevno vožnjo in pomagajo pri obvladovanju težavnih voznih razmer: v prometni konici, na dolgih nočnih vožnjah ali neznanih poteh.

Zlasti v stresnih razmerah vas avtomobil GLC Coupé občutno razbremeni. Tako postane vsaka vožnja varnejša in udobnejša, saj je čas, ki ga preživite za volanom, vaš čas – čas za sprostitev in regeneracijo. Predvsem zato, da boste na cilj prispeli varno in sproščeno.

Električni doseg vozila je več kot 100 kilometrov, zato lahko GLC Coupé vsakodnevne razdalje opravi na povsem električni pogon. FOTO: Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz GLC Coupé ni le avtomobil, temveč izraz vašega poslovnega uspeha in identitete. Z njim boste ustvarili izjemen prvi vtis. To je namreč avtomobil, ki združuje vrhunsko udobje in razkošje ter optimalno funkcionalnost za vse vaše potrebe. Vrhunec avtomobila GLC coupé so učinkoviti pogoni, med drugim priključni hibridni, ki omogočajo 100-odstotno električno izkušnjo tudi na daljših poteh.

Naročnik oglasne vsebine je Star import d.o.o