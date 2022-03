Od garažnega roadsterja do evropske gigatovarne

V prispevku preberite:

Pred 15 leti smo V Delu objavili članek o majhnem električnem športnem avtomobilu z imenom tesla roadster in nismo si mislili, da bodo njegovi snovalci tako dolgo polnili te in še kake druge strani. Če se nam je nekoč zdelo, da gre morda za zanimive alternativne posebneže, pa Teslo in njihovega alfo in omego Elona Muska zdaj, ko je podjetje s proizvodnjo vstopilo v Evropo, pozorno spremljajo največji igralci avtomobilske industrije. Ne več le avtomobilov, ampak tudi način njihove izdelave. Koliko danes proizvede Tesla in kolikšni so cilji podjetja? Koliko zaslužijo z vsakim avtomobilom? Kako se nanje odziva konkurenca?