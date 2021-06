Od skiroja do električnega štirikolesnika

V prispevku preberite:

Električna mobilnost se širi na vsa področja transporta. Ne gre le za avtomobile, o katerih toliko pišemo, temveč tudi za kolesa, skuterje in nekaj vmesnega – štirikolesnike. Predstavljamo nekatere najbolj prepoznavne novosti, katerih snovalci si pogosto pomagajo s preteklostjo. Morda se kdo še spomni izdelka po imenu isetta. Z značilnimi vrati, ki so se skupaj z volanom na njih odpirala spredaj, ga je v petdesetih in šestdesetih letih izdelovala danes slavna münchenska tovarna BMW. V tistih časih so Münchenčani poleg motociklov imeli v ponudbi čislana modela serij 502 in 507, ki pa si ju je v še zelo zdelani povojni Nemčiji le težko kdo privoščil. Z isetto so se po neki razlagi finančno celo rešili, osnovna ideja pa ni bila njihova, zamislila sta si jo Ermenegildo Pretti in Pierluigi Raggi, licenco je imelo italijansko podjetje Isomoto in jo je Bavarcem rade volje prodalo. Ti so nato vozilce naredili precej na novo, veljalo je 2500 mark, kar ni bilo tako malo, za uporabo je bil dovolj izpit za motocikel. Izdelovali so jo do leta 1962, vsega skupaj so s poznejšimi zmogljivejšimi in podaljšanimi različicami izdelali 260 tisoč primerkov. Potem je bil čas za večje, boljše avtomobile znamke BMW. Isetta je še danes prepoznavna in po svoje ni presenetljivo, da se je nekdo domislil, da bi jo pripravil na novo.