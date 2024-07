Opazen, všečen, a manj uporaben za družine

V prispevku preberite:

Ime prius bo v zgodovini vedno ostalo zapisano v povezavi s prvim komercialno uspešnim hibridnim pogonom. Za svojega so ga vzeli predvsem taksisti (ne pri nas, pa vendar), a tudi tisti, ki so želeli navzven pokazati svojo »zelenost«. Zgrešiti jih je bilo težko, priusi so v vseh generacijah izstopali z zunanjo podobo in takšno je Toyota namenila tudi novemu modelu. V Evropi je (žal?) naprodaj le kot priključni hibrid.