Osmošolci: Upočasnite v bližini šole

Pred dnevi so učenci osmih razredov OŠ Jurija Vege v Moravčah tamkajšnji občini predali predloge za zmanjšanje hitrosti v okolici šole. Ustvarili so jih na delavnicah Hitrost, na katerih v organizaciji zavoda Vozim skupaj z Zavarovalnico Triglav in ob podpori agencije za varnost prometa učenci obravnavajo hitrost kot enega izmed poglavitnih vzrokov za prometne nesreče. Pri tem so jim v pomoč prikazovalniki hitrosti podjetja Sipronika, ki jim pomagajo pri opazovanju vedenja tam vozečih voznikov.

Kot je dejal David Razboršek, direktor zavoda Vozim, so prepričani, da je mogoče poškodbe preprečiti, če drug drugega opozarjamo na prehitro vožnjo. Dobro je, da se čim več hodi peš v šolo, a za to morajo biti ustvarjeni pogoji: »Učenci, ki se v šolo vozijo s skirojem in kolesom, so malo bolj ranljivi, zato je treba voznike v avtomobilih opozarjati na hitrost. Dogodek je bil namenjen prav učencem, saj jih lahko oni najbolje opozarjajo.«

Osmošolcem moravške šole so na prvi delavnici najprej razložili delovanje in namen prikazovalnikov hitrosti, jih nato spodbudili k razmišljanju, kaj bi sami predlagali, da bi se varnostne razmere izboljšale. Kot so dejali oziroma zapisali učenci, si želijo več kolesarskih stez, več prehodov za pešce, več ležečih policajev, več pločnikov, višje kazni za kršitelje, več prometnih znakov, nenazadnje več nadzora.

Ena od risb, ki so jih šolarji razdeljevali voznikom. FOTO: Gašper Boncelj

Izdelali so nekaj zanimivih risb o aktualni tematiki in jih nato skupaj s policistko delili mimoidočim voznikom. Svoje predloge so predali tudi organom lokalne skupnosti.

Kot pravi Ana Cergolj Kebler, vodja projektov cestne varnosti na Zavarovalnici Triglav, je med temami o varnosti prav za hitrost mogoče reči, kot da nad njo visi urok: »Otrokom ves čas ponavljamo, naj gredo bolj počasi, ko pa sedemo v avto, se zgodi ta urok. Da zamujamo ali da imamo težek dan, nam postane bolj pomembno od varnosti drugih. Proti temu uroku pri hitrosti in sebičnosti ni enega protiuroka, ampak lahko deluje le več protiukrepov. Eden od teh so prikazovalniki hitrosti, ki jih postavljamo skupaj z občinami. Doslej jih je po Sloveniji že 93, po naših meritvah pa se je delež prehitrih voznikov znižal v povprečju za 7 odstotkov.«

Kaj pa z drugimi, se sprašuje sogovornica in dodaja, da so prav z omenjeno akcijo želeli spodbuditi sodelovanje otrok, mladih, ki lahko vplivajo na starše, navsezadnje bodo sami nekoč odrasli, zato je pomembno, da že zdaj pridejo do teh spoznanj.

Pri tem je treba povedati, da je bil v Moravčah že doslej nameščen prikazovalnik hitrosti, a so vozniki po meritvah žal precej večkrat kot drugje vozili prehitro. Tudi zato je bila za letošnje leto zaključna akcija v tem kraju še toliko bolj pomembna. Letos so sicer te aktivnosti potekale še v drugih občinah, in sicer v Markovcih, Krmelju, Mislinji, Pivki, na Lovrencu na Pohorju, Javornikih pri Ravnah na Koroškem in v Šentrupertu na Dolenjskem.