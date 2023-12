Panda iz Kragujevca

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je nedavno po sestanku z italijansko premierko Giorgio Meloni izjavil, da bodo novo fiat pando izdelovali v Srbiji. Kot navaja STA (sklicuje se na agencijo AFP), je to potrdil tudi Fiatov matični koncern Stellantis. Ob dejstvu, da bo tehnično sorodni citroën ë-C3 nastajal na Slovaškem, v Trnavi, je očitno, da Stellantis za prihodnje zatrjevano cenejše električne avtomobile, ki naj bi tekmovali s kitajsko konkurenco, išče stroškovno ugodne lokacije.

Pando naj bi v Kragujevcu začeli izdelovati sredi leta 2024, o projektu sta se Srbija in Fiatov matični koncern Stellantis menda dogovorila že lansko leto, naložba naj bi bila vredna 190 milijonov evrov. V Kragujevcu je sicer stanje slabo, prejšnji enoprostorski model fiat 500L so lani prenehali izdelovati, že pred tem so bile proizvodne številke zelo nizke. Ob teh vesteh pa so nezadovoljni italijanski sindikati, posebej tisti, ki združujejo delavce v Fiatovi tovarni v Pomiglianu d'Arcu blizu Neaplja, kjer zdaj izdelujejo pando – ta se, roko na srce, kljub visoki starosti dobro prodaja predvsem po zaslugi italijanskih kupcev. Že prej je bil sicer kak namig, da bi pando lahko izdelovali tudi drugje, še v Maroku in Braziliji.

Zelo verjetno bo panda pripravljena na enaki osnovi (angl. smart car platform) kot citroën ë-3c in bo prav tako imela cenejšo litij-železovofosfatno baterijo. Cena naj bi bila podobna, po letu 2025 bodo po navedbah Reutersa menda ponudili še cenejšo izvedbo z manj zmogljivo baterijo. O njeni podobi ne vemo veliko, že pred časom, leta 2019, so jo namignili s študijo centoventi, ki je dobila celo oblikovalsko nagrado. Srbski mediji so objavili, da bo novo ime avtomobila pandina, ker da bodo dosedanjo pando še nekaj časa izdelovali, menda do leta 2026. Glede na to, kar Stellantis sicer počne, ko na primer ob predstavitvi električne novosti (jeep avenger, citroën ë-C3, peugeot 3008 ...) z malce manj fanfarami oziroma »v drobnem tisku« doda, da bo ponekod na voljo še tudi klasični pogon, nas ne bi niti malo presenetilo, če bi bil pri novi pandi prav tako na voljo bencinski motor, morda neke vrste hibridni pogon.

ID.2all je koncept, ki napoveduje družino dostopnejših električnih modelov skupine, a šele leta 2025. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

Tudi drugi manjši električni avtomobili so v pripravi, koncern Volkswagen za leto 2025 snuje družino električnih modelov, ki jih je napovedal s konceptom ID.2all, nastajali bodo v Seatovi tovarni v Martorellu pri Barceloni. Šlo naj bi za izdelke s ceno okoli 25 tisoč evrov, kaj cenejšega bodo menda lahko ponudili šele v drugi polovici desetletja. Renault bo na razstavi v Ženevi prikazal dokončani renault 5 na elektriko, kot smo že poročali, bo imel dve bateriji različne zmogljivosti. Avto, ki bo nastajal v Douaiju v Franciji, ima ciljno ceno 25 tisoč evrov. Za njim pride leta 2026 še cenejši električni twingo, zanj je ena od proizvodnih možnosti Revoz, kar pa še ni odločeno. Renault s twingom in R5 ubira retro slog, medtem ko je VW za koncept ID.2all izbral precej nerazburljiv dizajn, drugače kot je nakazoval s prejšnjo študijo ID life.

Renault 5 na elektriko (tu še kot koncept) se bo povsem razkril konec februarja. FOTO: Renault

Volkswagen in Renault te avtomobile snujeta izključno na električni pogon, menita, da je to prava pot. Stellantis ima drugačno strategijo, pri električnih novincih si pušča odprta vrata, da so lahko pripravljeni tudi s termičnim motorjem. Direktor Carlos Tavares skoraj vsak teden pove kaj o globalnem stanju stvari, nedavno je na primer izjavil, da se bodo morali prilagoditi, če bosta javno mnenje in politika (tu je meril na prihodnje volitve v EU in ZDA) proti tako hitremu uveljavljanju električne mobilnosti, kot je bilo sprva načrtovano.

Sredi desetletja nekaj cenejšega na temo električnosti prav tako napoveduje Kia v svoji tovarni v Žilini na Slovaškem. Nedavno je cenejši električni avtomobil s sicer oblikovno zelo nedefiniranim konceptom (urban SUV concept) nakazala tudi Toyota. Predstavili naj bi ga že sredi prihodnjega leta, Automotive News Europe je navajal, da ga bodo izdelovali v Indiji in da gre za sodelovanje s Suzukijem, vendar Toyota tega ni komentirala.

Nenazadnje je tu še Tesla. Po dolgem času je kako besedo prihodnjemu bolj dostopnemu modelu, ki mu ljudje pravijo tesla 2, namenil tudi šef Elon Musk. V nedavnem pogovoru z avtomobilskim inženirjem Sandyjem Munrojem je zatrdil, da bo ob tem avtomobilu javnost ostala brez besed in da ga bodo z revolucionarno proizvodno tehnologijo izdelovali v res velikih količinah.