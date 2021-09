Petinštiridesetletni mladenič

V nadaljevanju preberite:

Na slovenski trg je zapeljala zadnja evolucijska stopnja drugega najmanjšega volkswagna, ki je na trgu že od leta 1975, torej petinštirideset let. V tem času so izdelali več kot 18 milijonov polov in še vedno je Volkswagnov tretji najpomembnejši model.

Šele podrobnejši pogled pokaže, da je na zunanjosti sprememb kar nekaj, predvsem na sprednjem delu in pri lučeh, ki so zdaj – spredaj in zadaj – serijsko v LED-izvedbi, od drugega paketa opreme (style) pa celo matrične; zanimive so dnevne luči, ki se raztezajo čez ves sprednji del vozila. Sicer pa je zdaj polo dobrih pet centimetrov daljši od štirih metrov, prostornina prtljažnega prostora pa znaša 351 litrov. In v resnici – očitno namenoma – je vedno bolj podoben nekoliko večjemu golfu.