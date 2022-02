Plinska alternativa za cenejšo vožnjo

V prispevku preberite:

Smo v svetu tako imenovanih nizkocenovnikov, kjer je Dacia med glavnimi igralci. Med njenimi aduti je tudi družina sanderov, se pravi običajni kompaktnež in križanec sandero stepway. Tokrat smo preizkusili oba, primerjava pa je zanimiva predvsem zato, ker je imel sandero stepway tako imenovani dvogorivni motor, saj kot pogonsko gorivo poleg bencina lahko uporablja utekočinjeni naftni plin (UNP). Testna primerka sta dober primer, kaj naredi že malo plastične »šminke«. Običajni sandero je, kljub doplačljivi kovinski barvi, bolj ali manj siva miška, medtem ko je sandero stepway s plastičnimi obrobami na kolesnih odprtinah, z zajetnimi »sanmi« na strehi in s še nekaj dodatki veliko bolj všečen in opazen. V resnici deluje kot drug avtomobil, čeprav se od običajnega sandera skoraj ne razlikuje.

No, glavna tema je poraba. Koliko, če kaj, je vožnja na plin cenejša? Kako ga polnimo? Koliko avtomobilov na plin se proda v Sloveniji?