Plus 3 ali minus 5: veliki kupe

V prispevku preberite:

Model, ki je na sredini prodajne palete slavne bavarske avtomobilske hiše, razumljivo sproža nekaj polemik med ljubitelji znamke. Je kot običajen BMW serije 4 coupe, a kot pove že ime, je nekaj več. Več zaradi dodatnega para vrat in nekaj drugih malenkosti, ki ga delajo bolj posebnega, praktičnega, zaželenega. BMW serije 4 gran coupe je velik avtomobil: 4,8 m je dolg in 1,85 m širok brez ogledal. Kljub temu je videti nizek, kot da komaj čaka na asfaltne ovinke. Ima enako osnovo kot serija 3, za katero velja, da je odličen izdelek. Ampak vse serije 4, tudi gran coupe, imajo širši kolotek in daljše medosje od »trojke«. Kar pomeni več oprijema na cesti in lepšo držo. Vse izvedbe tega modela imajo vzdolžne sprednje motorje in 8-stopenjske samodejne menjalnike. Grand coupe 420d je mogoče imeti s pogonom na zadnji kolesni par ali, da bi ukrotili njegov veliki navor, s štirikolesnim pogonom. Motor s prostornino dva litra je med najbolj uglajenimi predstavniki dizelske vrste, ki menda izumira, kar bo velika škoda. Njegovo delovanje je komaj slišno, ima dovolj moči (140 kW ali 190 KM), dober navor (400 Nm pri 1750 vrt./m), tudi nizko porabo (na testu 5,7 l/100 km)