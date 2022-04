Po malem dvosedu še večji elektroavtomobil

V prispevku preberite:

Ljubljana z okolico ima od konca leta 2019 tudi drugega ponudnika izposoje električnih avtomobilov. To je sistem Share'nGo, v katerem je trenutno 65 vozil, po mali dvosedih uvajajao tudi večje avtomobile. Vozni park so prav ta mesec razširili z vozili še ene kitajske znamke, MG in omogočajo vožnjo na daljše relacije po Sloveniji in tudi čez mejo. Kako je bilo z izposojo njihovih vozil med virusno krizo? Kako je v mestu s parkiranjem?