Poleti si težko želiš še kaj več

ℹ BMW M440i xDrive cabrio

Zastopnik: BMW Slovenija

Cena: 75.000 evrov (testno vozilo 89.618 evrov)

Euro NCAP: Test ni bil opravljen.

Izpust CO 2 : 177–192 g/km

V notranjosti so povsod vrhunski materiali. FOTO: Aljaž Vrabec

Prostora je za štiri potnike. FOTO: Aljaž Vrabec

Dobro se znajde tudi v mestu. FOTO: Aljaž Vrabec

V dolžino meri 4,7 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

BMW M440i xDrive cabrio FOTO: Aljaž Vrabec

V prtjažniku precej prostora vzame pospravljena streha. FOTO: Aljaž Vrabec

Streha ne more biti ves čas odprta. FOTO: Aljaž Vrabec

So avtomobili, pri katerih se vse sliši kot sanjska kombinacija. Eden takšnih je gotovo tudi ta: BMW, v izvedbi M in kot kupejevski kabriolet v enem paketu ponuja avtomobilske užitke, kakršne občutijo le redki. Najboljše pa je to, da je kljub vsemu še vedno precej uporaben.So avtomobili, namenjeni užitku, in tokratni testni primerek je natanko takšen. BMW tako ali tako spada med najbolj premijske znamke, veliko obljublja tudi kupejevska štirica, še bolj pa športna različica M in kabrio izvedba. Kaj bi si sploh še lahko želeli več?Resda za isto različico obstaja še en močnejši motor, toda tudi agregat v testnem primerku je izvrsten. Trilitrski in šestvaljni bencinar namreč zmore 374 konjskih moči (275 kW), povezan pa je z diferencialom M sport in osemstopenjskim športnim menjalnikom, ki odlično izpolnjuje vse vozniške zahteve, bodisi v normalni ali športni vožnji. In ob vsem tem je zraven še štirikolesni pogon.Do stotice potrebuje vsega 4,9 sekunde, pelje pa se lahko vse do hitrosti 250 kilometrov na uro. Seveda je omejitev bistveno nižja, toda v tako dobrih avtomobilih je težava, da se voznik niti ne zaveda, kdaj prekorači 130 km/h, tako mirno vse teče, zato je treba biti vseskozi pozoren na merilnik hitrosti. Manj prijetna je poraba, giblje se namreč okoli desetih litrov na sto prevoženih kilometrov, a kdor si omisli ta avtomobil, ga poraba še najmanj zanima.Čeprav sedimo v kabrioletu, je pri zaprti strehi zvočna izolacija precej dobra, potniki se brez težav pogovarjajo, četudi dva sedita zadaj, hkrati pa dober zvočni sistem (del dodatne opreme) omogoča kvaliteten zvok glasbe. Streha se zloži v prtljažni prostor v le nekaj sekundah, pri čemer je ves čas treba držati ustrezen gumb, enak postopek pa velja, ko želite streho postaviti nazaj. Vse je otročje lahko. Pohvalimo lahko dodatno gretje iz naslonjala za glavo, ki prija pri odprti strehi, da vam ne prepiha vratu in ušes. Nedvomno zelo koristno v kabrioletu.Pri vsem skupaj trpi zgolj prostornina prtljažnika, zložena streha je zavzame kar nekaj. Česa več kot dveh manjših kovčkov zadaj tako ne morete pospraviti, čeprav je prostornina 300 litrov. Morda manjši kos prtljage spravite še pod prostor za streho. Uporabite sicer lahko drugo klop, kjer sta dva sedeža, tam pa je možno sedeti le v primeru, da sprednja sedeža nista pomaknjena povsem nazaj.Vseeno je M440i potrdil, da je uporaben avtomobil. Najprej že zato, ker lahko za volanom brez težav sedijo tudi dvometraši, ne da bi se z glavo zadevali v strop. Za tovrstne avtomobile je to prej izjema kot pravilo! Hkrati s 4,7 metra ni predolg in premore precej varnostnih pripomočkov, zato je dobro vodljiv tudi tam, kjer je bolj tesno.V osnovi vse opisano stane 75.000 evrov, zraven pa je bilo še za dobrih 14 tisočakov dodatne opreme.