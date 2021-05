Pomanjkanje čipov preseneča tudi slovenski trg

V nadaljevanju preberite:

Težave zaradi pomanjkanja polprevodnikov so zdaj znane že več kot pol leta, med najbolj prizadetimi panogami je avtomobilska industrija. Novice o začasni ustavitvi proizvodnje, ker ni sestavnih delov za elektronsko opremo, se še kar vrstijo, ocene o izgubljenih količinah in vrednosti naraščajo. Vse to se vsaj nekaterim avtomobilskim znamkam pozna tudi v prodaji Sloveniji.

Kje se podaljšujejo dobavni roki? Katera oprema je glede dobav problematična? Kje je izpad naročenih avtomobilov največji?