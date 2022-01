Popoprani min

Mini je zdaj že vrsto let zelo prepoznaven sodoben retro model, ki ga BMW od lanskega leta prodaja v prenovljeni izvedbi. Znova tudi v bolj športnih različicah, kot je cooper S.

Cooper S sicer v smislu športnosti ni čisto na vrhu tega modela, ta je pridržan za izvedbo john cooper works. Ima pa cooper S vendarle precej močnejši pogon od tistih običajnih izvedb z trivaljni motorjem. Gre za 2-litrski turbo bencinski štirivaljnik z najvišjo močjo 131 kW (178 KM) pri 5000 vrtljajih na minuto in najvišjim navorom 280 Nm pri 4200 vrtljajih na minuto.

Značilen sprednji del kabine FOTO: Gašper Boncelj

S tem strojem je lahko mini mala raketa (dolg je 3,8 metra) in morate na cesti zelo paziti, da se ne znajdete v območju prekrška. Ga je pa v veselje voziti tudi bolj umirjeno, tudi takrat posebej v ovinkih občutite neposrednost volanskega mehanizma, ko gre mini pač točno tako, kot ga hipoma usmerite.

Mini cooper S hatch Zastopnik: BMW Slovenija, Ljubljana Cena: 27.400 evrov (43.262 testni model) Izpust CO2: 132 - 148 g/km Euro NCAP: **** (2014)

Za prenos na sprednji kolesi je tokrat skrbel sedemstopenjski samodejni menjalnik. Ponudi tudi ročno pretikanje, a po tem sam nisem čutil nobene potrebe, saj avtomatika deluje ekspresno in hkrati neslišno ter tudi v tako športno navdahnjenem avtomobilu dokazuje, da so ta način prenosa v zadnjih letih dvignili na zelo visoko raven. Mimogrede, pri matičnem BMW-ju se v Sloveniji pri nakupu športni izvedenk z oznako M, vsako leto več kupcev odloči za samodejni menjalnik.

Z 2-litrskim bencinskim motorjem je poskočen, a ne preveč požrešen. Foto Gašper Boncelj

Kot rečeno, je lahko mini kljub rdeči oznaki S tudi dokaj umirjen prevoznik, v katerem niti na slabših cestah ne boste tarnali na udobjem. Tudi pogon je presenetljivo varčen. Na našem kratkem preizkusu smo ga ohranjali pri 6,5 litra na 100 km/, seveda pa z njim nismo bilo na dirkah.

Britanska zastava v zadnjih lučeh FOTO: Gašper Boncelj

Sicer je mini navzven in navznoter šik avtomobil, s kakim stilskim poudarkom kot so npr. zanimivo oblikovana platišča ali pa podoba britanske zastave v lučeh, sredinskem stebričku in volanskem obroču, na sedežnih oblogah

Tudi znotraj je obilje dobrih materialov, pa s prepoznavnim velikim sredinskim okroglim prikazovalnikom, na katerem so prikazi pač (pre)majhni. Vse je posvečeno dobri vožnji voznika in sovoznik, na zadnjo klop se le težko splazite, tam prav veliko prostora ni, kot tudi ne v prtljažniku. A tistih, ki se navdušujejo nad trivratnim cooperjem verjetno to slednje prav posebej ne zanima.