Porsche Cayenne: potovanje skozi deželo risa in Petra Klepca

To je devetnajst serpentin prelaza Strma reber, ki povezuje Osilnico s Kočevsko Reko. Prav na tej cesti pa smo preizkusili tudi novega Porsche Cayenna.

V objemu narave in zgodovine

Ta pot, ki se vije skozi neskončne gozdove, ponuja popoln spoj naravnih lepot, bogate zgodovine in kulturnih zanimivosti. Osilnica kljub svoji majhnosti ponuja veliko več kot le čudovite razglede. Njena zgodovina je zaznamovana z obrtmi, danes pa je ta kraj pomembna turistična točka.

S svojo lego ob reki Kolpi je idealno izhodišče za raznolike dejavnosti, kot so pohodništvo, kolesarjenje in ribolov. Zgodba o Petru Klepcu, legendarnem junaku, ki je s svojo čudežno močjo branil Osilnico, pa območju doda pridih mistike.

Serpentine ceste čez Strmo reber ponujajo nepozabno izkušnjo za vsakega voznika. FOTO: Porsche Center Ljubljana

Adrenalinska vožnja čez Strmo reber

Glavni vozniški utrinek poti pa je vožnja čez Strmo reber, znano tudi kot Medvedje črevo. Ta 8,4 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom 8,8 odstotka in 17-odstotnim maksimalnim naklonom je pravi raj za adrenalinske navdušence.

Serpentine te ceste ponujajo nepozabno izkušnjo za vsakega voznika, ne le za longboarderje, ki se tu preizkusijo na vsakoletnem tekmovanju, temveč tudi za vse tiste, ki so jim zahtevni ovinki v posebne vrste užitek. Če bi se po tej poti želeli zapeljati tudi sami, vas vabimo, da si natančen zemljevid njene trase ogledate na spletni strani Porsche.

Z drznejšim dizajnom in zmogljivejšimi pogoni bo novi Cayenne še okrepil svoje mesto na prestolu športnih SUV-ov. FOTO: Porsche Center Ljubljana

Novi Cayenne: več razkošja in zmogljivosti

S temeljitimi posegi v pogon, podvozje, dizajn in opremo je novi Porsche Cayenne korenito izpopolnjen. Razpon med cestnimi in terenskimi zmog ­ ljivostmi na eni strani ter razkošnim in funkcionalnim udobjem na drugi je tako dobil nove dimenzije.

Novi Cayenne se predstavlja z visokodigitaliziranim konceptom prikazov in upravljalnih elementov, sodobnejšo tehnologijo podvozja in inovativnimi tehnološkimi funkcijami. Prenova je bila eden najobsežnejših tovrstnih projektov v zgodovini znamke Porsche. Z drznejšim dizajnom in zmogljivejšimi pogoni bo novi Cayenne še okrepil svoje mesto na prestolu športnih SUV-ov.

Podrobnosti o modelu Cayenne lahko odkrijete na spletni strani Porsche, konfigurirate svoje sanjsko vozilo in izračunate financiranje zanj ali pa ga spoznate v živo v Porsche Centru Ljubljana.

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto d.o.o.