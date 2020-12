ℹ Ford ranger 2.0 TDCi raptor

Zastopnik: Summit Motors, Ljubljana

Izpust CO2: 281 g/km

Euro NCAP: *****(2012)

Cena: 52.060 evrov (s popustom)

Napis, ki razkrije marsikaj. Foto Andrej Brglez

Motor in menjalnik sta spodaj zaščitena z 2,3 milimetra debelo jekleno ploščo. Foto Andrej Brglez

Pod pokrovom gospodari dvolitrski dizelski motor s turbinskima polnilnikoma in 213 konjskimi močmi (157 kW). Foto Andrej Brglez

Ford ranger raptor. Foto Andrej Brglez

Če bi iskali ultimativno željo v življenju, bi verjetno vsi nekje pri vrhu izbrali svobodo. Če kdaj, smo med koronavirusom spoznali, kaj pomeni sproščeni sprehod po mestu, obisk restavracije ali druženje otrok z vrstniki ter kaj se zgodi, ko vsega tega ni več.Vožnja z avtomobilom resda ni med najpomembnejšimi svoboščinami, toda tudi avtomobili so si med seboj tako različni, da lahko zagotavljajo precej različne možnosti svobode. In če bi iskali tistega, ki omogoča največ, potem bi gotovo morali omeniti tudi pick-upa forda rangerja raptorja.Nobene dileme ni, da se ljudje v različnih avtomobilih počutimo različno, zato daje pokončno sedenje v raptorju vozniku občutek nedotakljive varnosti. Vsi drugi so tam nekje spodaj, zato lahko vozniku (pre)hitro zraste tudi ego, posledično pa si v tem avtomobilu ni težko predstavljati Trumpovih privržencev, ko v en glas ponavljajo »America first«. Ampak pozor – Ford na ameriškem trgu rangerja raptorja sploh ne ponuja, temveč stavi na poltovornjaka F150 raptorja.Resda se s še bolj mogočnim pogledom na okolico sedi v kakšnem tovornjaku ali traktorju, toda zato ima raptor drugo prednost – sposobnost, da premaguje tudi takšne poti, kjer si ne upa nihče drug, ali pa si pot ustvari tudi tam, kjer je ni.Od osnovnega rangerja je raptor širši za šestnajst centimetrov, dolg je 5,36 metra, od tal je dvignjen za 28 centimetrov.Razvojniki so še dodatno ojačali šasijo, udarce prenašajo blažilniki ameriškega proizvajalca Fox, terenske pnevmatike BF Goodrich pa so široke 28,5 centimetra. Vstopni kot za premagovanje pobočij je 32,5 stopinje, izstopi 27 stopinj, prevojni 25 stopinj, v vodo lahko zapeljete do višine 85 centimetrov. Takšni podatki imajo seveda tudi svojo slabost, če boste raptorja uporabljali le o za postavljanje v mestu, saj boste težko našli primeren parkirni prostor.S testnim primerkom resda nismo zapeljali nikamor, kamor ne bi tudi s kakšnim drugima avtomobilom, saj vendar ne gre za naš avtomobil, ampak že občutek, kako je raptor premagoval razrite, blatne in kamnite poti, je potrdil, da bi brez težav šel tudi po slabših terenih.Pod pokrovom gospodari dvolitrski dizelski motor s turbinskima polnilnikoma in 213 konjskimi močmi (157 kW). Moč razporeja desetstopenjski samodejni menjalnik, zraven je seveda tudi reduktor in elektronsko nadzorovana zapora zadnjega diferenciala.V dodatno pomoč je še šest voznih programov: normalni, športni, trava/sneg, blato/pesek, skale in baja – zadnji je namenjen hitri terenski vožnji, poimenovali so ga po puščavski dirki Baja 1000.Do stotice rabi deset sekund, najhitreje se pelje pri 180 kilometrih na uro, poraba pa znaša 10,5 dizelskega goriva na sto prevoženih kilometrov. Športnost zahteva davek pri manjši nosilnosti, saj ranger raptor zmore 545 kilogramov, osnovni ranger pa 891 kilogramov. A novi lastniki si lahko brezskrbno privoščijo drznejšo vožnjo, saj sta motor in menjalnik spodaj zaščitena z 2,3 milimetra debelo jekleno ploščo.Ampak če ranger raptor velja za pick-upa z najboljšimi voznimi lastnostmi, ta užitek tudi nekaj stane – z akcijskim popustom dveh tisočakov natanko 52.060 evrov.