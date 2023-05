Povečani dizelski motor v nasprotju z vsemi trendi

Tokrat smo se imeli priložnost čuditi avtomobilu, še bolj pa motorju. Govorimo o mazdi CX-60 in za te čase skoraj bogokletnem 3,3-litrskem vrstnem šestvaljnem dizelskem motorju. Ja, prav ste prebrali.

Mazda je 2,2-litrski dizel povečala na 3,3 litra in zaradi te velikosti neskromno dodala še dva valja. Hkrati je s tem motorjem vpeljala več novih tehnologij, kot je delovanje po principu siromašne mešanice ali, drugače povedano, gre za visoko učinkovito zgorevanje z minimalno porabo goriva. Motor ima 48-voltno električno napeljavo zaradi tehnologije mehkega hibrida, ko električni motor podpira dizelskega pri nizkih obremenitvah, kar vpliva na zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida in izboljšanje okoljske učinkovitosti ter manjšo porabo. Obstajata dve različici tega motorja, in sicer izvedba s 147 kW (200 KM) in pogonom na zadnja kolesa ter z močjo 187 kW (254 KM) in pogonom na vsa kolesa. Poraba močnejšega motorja, ki še ni bil popolnoma utečen, je ob dinamični vožnji znašala slabih 6,4 litra na 100 kilometrov, kar je zelo dober rezultat za to velikost, razred in težo vozila​ SUV.

Znotraj vlada premijsko vzdušje, materiali so odlični in mehki na otip. FOTO: Jan Jolič Lieven

Samo vozilo so že predstavili, a je še vedno novost na naših cestah. Gre za srednje veliki SUV (dolžine 4,74 metra), ki se gnete v najbolj opaznem razredu, kjer igro vodijo premijski modeli BMW X3, audi Q5 in mercedes-benz GLC. Ta mazda je nadgradnja modela CX-5 iz lastne hiše, od njega je v vse smeri večja in ponuja več prostora. Prtljažnik ima zavidljivih 570 litrov tovornega prostora, kar je več od premijske konkurence.

Mazda CX-60 je avto z močnim značajem. FOTO: Jan Jolič Lieven

CX-60 je avto z močnim značajem, kar dodatno sporoča stranski podpis, to je emblem na sprednjih blatnikih vozila, potem pa še nov stil osvetlitve v obliki črke L. Od spredaj je večji, kot je videti na slikah, velika maska z ostrimi robovi mu lepo pristoji. Dolga stranska linija poudarja velikost in udobje, velika kolesa pa športnost.

Znotraj vlada premijsko vzdušje, materiali so odlični in mehki na otip. Široka armaturna plošča ima neprekinjene linije, ki potekajo skozi stranske zračnike v obloge vrat. Sprednji sedeži so dobri za dolge vožnje, a premalo športni za hitro vožnjo in s premalo bočnega oprijema. Sredinski naslon je velik in gre vanj precej drobnarij, ki jih vsak dan potrebujemo. Volanski obroč in stikala so dobro postavljeni. Sredinski zaslon je funkcionalen, odličen vmesnik in nekaj fizičnih stikal pa močno olajšajo delovanje z njim.

Sprednji sedeži so dobri za dolge vožnje, a premalo športni za hitro vožnjo. FOTO: Jan Jolič Lieven

Navdušil me je sistem za personalizacijo voznika, ki je nekakšen avtomatski vodnik za nastavitev voznega položaja. Preko kamer in senzorjev oceni postavo voznika in nato samodejno prilagodi sedež, volan, projekcijski zaslon in vsa ogledala, da se ujemajo s položajem njegovih oči. Sistem zna povezati osebo z nastavitvami klimatske naprave in avdiosistemom ter pomaga pri vstopu/izstopu iz vozila, pri čemer samodejno umakne volan in sedež.

Prtljažnik ima zavidljivih 570 litrov tovornega prostora, kar je več od premijske konkurence. FOTO: Jan Jolič Lieven

Menjalnik je nov, osemstopenjski, brez pretvornika navora, kar daje podoben občutek kot pri menjavi prestav z ročnim menjalnikom. Deluje tekoče in dovolj hitro menja, pozna več programov, večinoma boste zelo zadovoljni v opciji normal (dodatne so sport – boljša dinamika, off-road – izboljšana terenska zmogljivost, towing – poveča stabilnost pri vleki prikolice).

Cena mazde CX-60 z dizelskim motorjem in pogonom na zadnja kolesa se začne pri 46.490 evrih, modela s pogonom na vsa štiri kolesa in močnejšim motorjem pa pri 51.690 evrih.