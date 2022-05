Prepričljivi korejski »električar«

V prispevku preberite:

Ko sem pred dvema letoma vozil prvo električno kono, sem vanjo sedel z določeno mero skepse. Po nekaj dneh sem ugotovil, da nisem več elektroskeptik, saj me je kona EV prepričala skoraj v vseh pogledih. Zato sem v pomlajeno kono z električnim pogonom sedel vedoč, da me ne bo razočarala.

Je pa treba že takoj povedati, da je osvežitev minimalna. Na zunanjosti je nekoliko spremenjen le sprednji del, ki je zdaj povsem gladek, brez imitacije motorne maske, ki jo je še imel prejšnji model; se pa zato veliko bolj kot prej opazi pokrov polnilnega priključka, ki je na sprednjem delu vozila. V potniški kabini so novi predvsem digitalizirani inštrumenti.

Sicer je kona EV še vedno kompaktni križanec, ki se v ničemer ne razlikuje od klasično gnanih različic. Z dolžino 4,18 metra je dovolj prostorna za štiri potnike in ima ustrezno velik prtljažni prostor (od 332 do 1114 litrov). Drugačna je le v tem, da ima izključno električni pogonski sistem. Pri tem sta na voljo dve možnosti, šibkejša z baterijo 39,2 kWh in po merilnem ciklu WLTP deklariranim dosegom 312 kilometrov in močnejša z baterijo 64 kWh in deklariranim dosegom kar 449 km. Takšno smo tudi preizkusili.