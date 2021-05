Prestižni kombi na elektriko

V nadaljevanju preberite:

Mercedes je svoje modele, v katerih je pogon električen, že pred časom začel dodatno označevati s črkama EQ, tu gre zdaj za že kar zajetno družino. V njej se je znašel tudi limuzinski kombi razreda V, ki se torej imenuje EQV. Za EQV so pri Mercedesu za osnovo vzeli razred V in sicer v srednje dolgi različici, avtomobil v dolžino meri 514 cm, spredaj ima namesto motorja z notranjim zgorevanjem električnega z močjo 150 kW in navorom 362 Nm, ta žene sprednji kolesi. Električni limuzinski kombi sicer tehta 2,6 tone, skoraj pol tone več kot dizelski razred V, k temu predvsem prispeva zajeten vodno hlajeni akumulatorski sklop, ki je v dnu vozila, skupna zmogljivost je 90 kWh.

