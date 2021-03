Radarski tempomat prvič na motociklih

V nadaljevanju preberite:

Novi ducati monster je izgubil nekatere tradicionalne poteze.

Yamaha MT07 ima zaradi strožjega okoljskega standarda šibkejši motor.

Ameriška revolucija, japonska reinkarnacija

BMW R18 classic je pripravljen za sproščeno potovanje v dvoje.

Nove motocikle, ki so jih tovarne namenile za novo motoristično sezono, smo na teh straneh običajno predstavili že novembra v sklopu reportaže z milanskega sejma Eicma. Ta je lani zaradi znanih razlogov odpadel, zato smo se morali z novostmi seznaniti na daljavo, prek spleta, kar pa seveda ni isto. Da bi si o motociklu ustvarili mnenje, pa čeprav le prvi vtis, moramo nanj sesti, še bolje odpeljati testni krog. Upamo, da bo to čim prej mogoče.Hiter pregled novosti v letošnji sezoni kaže nadaljnjo krepitev srednjega razreda motociklov, čedalje hitrejše uveljavljanje asistenčnih sistemov, ki delujejo na podlagi podatkov inercijske merilne naprave (IMU), in prihod radarske tehnologije tudi v ta del mobilnosti. Prilagodljivi radarski tempomat bodo po našem védenju letos ponudile za svoje admiralske ladje kar tri znamke: BMW, Ducati in KTM. Prvi vtisi novinarskih kolegov z nemškega Motorrada o delovanju radarskih tempomatov na motociklih so dobri. Po njihovem mnenju bo takšen tempomat najbolj uporaben na (dolgočasnih) avtocestnih etapah.V zadnjem času smo priča tudi svojevrstni revoluciji, recimo ji kulturna, katere vzrok je iskanje novih kupcev. Tako so se pri Harley-Davidsonu podali na osvajalski pohod v segment potovalnih enduro motociklov, kjer ima že vrsto let primat BMW s svojim GS. Če malo karikiramo, jim v Münchnu niso ostali dolžni, saj so se po daljšem premoru z novim modelom BMW R 18 vrnili v segment kruzerjev, kjer sicer kraljuje omenjena ameriška znamka. Kako se bo izšel ta dvoboj titanov, bo pokazal čas, gotovo pa se obeta zanimiva sezona. V nadaljevanju predstavljamo nekaj novih motociklov, ki se nam zdijo zanimivi tudi za slovenske ljubitelje jeklenih konjičkov.Aprilia je na seznam letošnjih novosti med drugim uvrstila slečeni motocikel tuono 660, ki ga žene novi tekočinsko hlajeni vrstni 660-kubični dvovaljnik z največjo močjo 70 kW pri 10.500 vrt./min. Motociklu so namenili sodobne asistenčne sisteme, pri čemer so tisti naprednejši, ki temeljijo na enoti IMU, doplačljivi. Prav tako je treba doplačati za sistem za prestavljanje brez uporabe sklopke, tako imenovani kvikšifter. Dodajmo še, da ima tuono športnega brata RS 660, obeta pa se tudi potovalni enduro motor, zasnovan okoli istega 660-kubičnega dvovaljnika.BMW je za letošnjo sezono pripravil kup novosti, izstopata pa predvsem dva modela: potovalni R 1250 RT in kruzerski R 18 classic. Prvi pomeni tehnično prenovo modela RT, ki mu je med drugim prinesla digitalno instrumentno ploščo, napredno povezljivost s pametnim telefonom, žaromete v led tehniki in kot prvemu v ponudbi BMW še (doplačljivi) radarski tempomat. Drugi, BMW R 18 classic, je izvedenka R 18, pripravljena za sproščena potovanja v dvoje. Zato je serijsko opremljena s stranskimi torbami, vetrobranom in tempomatom. Posebnost pa je gotovo največji dvovaljni bokser, kar so jih naredili pri BMW: agregat s prostornino 1,8 litra razvije največji navor 158 Nm in moč 67 kW.Zadnje leto so bili dejavni tudi Ducatijevi inženirji, med drugim so razvili novega monstra in štirivaljno multistrado V4. Monster, ki ga žene 937-kubični dvovaljnik, je pri puristih gotovo vzbudil odpor, saj je izgubil nekatere tradicionalne poteze, med njimi značilni cevni okvir. Se pa zato po mnenju tujih novinarjev pelje bistveno bolje kot predhodnik.Podobno kot monster je tudi multistrada V4 dvignila prah med ljubitelji motociklov iz Bologne, saj njen zmogljivi 121-kilovatni štirivaljnik ne uporablja več tehnike tako imenovanega desmo krmiljenja ventilov, ampak klasičnega. To je gotovo dobra novica za denarnico, saj odpade drag desmo servis, prvi resnejši servisni poseg pa opravijo šele pri 60.000 kilometrih. Povrhu ima v najbolje opremljeni različici nova multistrada tako radarski tempomat kot radarsko tipalo na zadku, ki nadzira mrtva kota ob motociklu.Močan prepih na trgu so tokrat povzročili pri Harley-Davidsonu s prvim potovalnim endurom v zgodovini znamke – modelom pan america 1250. Ta bo na voljo v dveh izvedenkah, običajni in special, ki ima med drugim polaktivno elektronsko nastavljivo podvozje in dodatna žarometa s funkcijo osvetljevanja ovinka. Pan americo žene novi 1252-kubični dvovaljnik, ki razvije največjo moč 112 kW in navor 128 Nm.Na drugem koncu sveta je celo vrsto novosti predstavila tudi Honda. Najbolj nas je zbodel v oči »moderni klasik« CMX 1100 rebel, ki bo nadgradil ponudbo Hondinih »upornikov«. Novinca poganja dvovaljni agregat, ki razvije največjo moč 64 kW in navor 98 Nm. Serijsko je opremljen s štirimi voznimi programi, večstopenjskim nadzorom zdrsa zadnjega kolesa in tempomatom. Omislimo si ga lahko tudi s samodejnim šeststopenjskim menjalnikom z dvema sklopkama.Za motoristične sladokusce so poskrbeli pri Suzukiju, predstavili so namreč novo, tretjo generacijo legendarne hayabuse. Njeno srce je tokrat 1340-kubični vrstni štirivaljnik z največjo močjo 140 kW (190 KM). Nova hayabusa magičnih 300 km/h ne preseže več, a bo kljub temu zadovoljila potrebe večine športnih jezdecev.Pri Yamahi so prenovili (in preimenovali) družino potovalno navdihnjenih tracerjev. Šibkejši dvovaljni tracer 700 je po novem tracer 7, močnejši trivaljni tracer 900 pa tracer 9. Oba sta na voljo v bolje opremljeni izvedenki GT, ki je serijsko med drugim že opremljena z bočnimi kovčki in nekaterimi drugimi malenkostmi, ki olajšajo potovanje. Omenimo še, da so prenovili priljubljeno slečenko MT-07, ki ima zaradi strožjega okoljskega standarda evro 5 za kilovat šibkejši motor. Prav zaradi nove norme pa se je po dvajsetih letih poslovila potovalna legenda yamaha FJR 1300.