Mladi vozniki: Največ štejejo izkušnje

Vozniki začetniki šele z vključevanjem v promet pridobijo tiste neprecenljive izkušnje, s katerimi gradijo svoje veščine in spoznavajo pasti, ki se pravzaprav skrivajo v vsakodnevni vožnji.

Prav prva leta za volanom so najbolj kočljiva, kar potrjujejo tudi raziskave - število nesreč s smrtnim izidom pri mladih od 15. do 24. leta starosti je skoraj 2-krat večje kot pri bolj izkušenih voznikih. Najpogostejša vzroka za nesrečo pri mladih sta izguba nadzora nad vozilom in neprilagojena hitrost. Nesreče se največkrat zgodijo ponoči. Prav tako pa je pogosto pri prometnih nesrečah z mladimi prisoten alkohol, navaja Javna agencija za varnost prometa, ki poudarja še en pomemben dejavnik tveganja pri mladih: uporaba mobilnih telefonov v prometu. Tuje študije kažejo, da skoraj tri četrtine mladih uporablja mobilni telefon med vožnjo, ne samo za klice, ampak tudi za odgovarjanje na sporočila in brskanje po spletu.

Kdo je voznik začetnik? Voznik začetnik je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja.

FOTO: Depositphotos

Odgovornost in izkušnje so osnova za varno vožnjo

Zavedanje, da je treba v promet vstopati odgovorno, tako do sebe kot do drugih udeležencev v prometu, je torej ključno. Ni pa dovolj, saj mora mladi voznik prevoziti dovolj kilometrov, da bo dobil tudi dovolj samozavesti in znanja, da se bo znašel v najrazličnejših – tudi tistih bolj kočljivih - situacijah.

Prav zaradi tega se je v zadnjih letih uveljavilo kar nekaj ukrepov, ki mlade spodbujajo k bolj varnim in preudarnim navadam za volanom: brezpogojna vožnja z 0,0 promila alkohola v krvi in manj dovoljenih kazenskih točk v prvih treh letih vožnje. Poleg tega morajo mladi vozniki oziroma vozniki začetniki opraviti program dodatnega usposabljanja, in sicer najprej 6 mesecev po opravljenem vozniškem izpitu in najpozneje do 21. leta oz. v dveh letih od pridobitve vozniškega dovoljena.

Priporočila mladim za večjo varnost Javna agencija za javnost prometa svetuje: Kot voznik se zavedaj odgovornosti in svojih sposobnosti.

Ne vozi prehitro ali z neprilagojeno hitrostjo.

Vedno bodi pripet z varnostnim pasom na vseh sedežih.

Ne vozi pod vplivom alkohola ali drog.

Med vožnjo ne uporabljaj mobilnega telefona.

Kaj pa zavarovanje mladega voznika?

Prav zaradi pomanjkanja izkušenj in zgoraj omenjenih statistik tudi zavarovalnice neizkušene voznike obravnavajo drugače kot tiste, ki imajo vozniški izpit že dlje časa.

Zavarovalnica Triglav izraz mladi voznik uporablja za vse tiste voznike, ki imajo vozniško dovoljenje manj kot 3 leta, ne glede na starost voznika, in za voznike, ki vozijo s spremljevalcem v skladu z veljavno zakonodajo.

Zanje so pripravili prav posebno zavarovanje Mladi voznik, ki se sklene samostojno in je vezano na voznika in ne na vozilo.

Gre za samostojno zavarovalno polico, s katero lahko vozijo katerikoli osebni avtomobil (vozniki z manj kot 3 leti vozniških izkušenj tudi v primeru uporabe službenih osebnih avtomobilov). S to zavarovalno polico bodo nadomestili doplačila za mladega voznika, ki so sicer potrebna zaradi pomanjkanja vozniških izkušenj in večjega tveganja za nastanek prometne nesreče.

S tem zavarovanjem mladi voznik lahko vozi katerokoli osebno vozilo kategorije M1 in motorna vozila kategorije M1G, tudi če je to zavarovano pri drugi zavarovalnici.

Zavarovanje za mladega voznika ni obvezno in zaradi tega ne bo v prekršku. A če bi povzročil nesrečo, bi zavarovalnica denimo pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti oškodovancu škodo povrnila v celoti, lastnik vozila pa bi moral del škode kot regres vrniti zavarovalnici.

Zavarovanje Mladi voznik lahko sklenete tudi po spletu

FOTO: Depositphotos

Z varno vožnjo do nižje cene zavarovanja

Pri plačilu zavarovalne premije za zavarovanje Mladi voznik lahko prihranite na več načinov (spodaj navedeni popusti se med seboj ne izključujejo):

do 25 % z uporabo aplikacije DRAJV,

20 % z uporabo enega vozila,

10 % z opravljenim e-izpitom in preizkusom varne vožnje na poligonu ali na varne vožnje simulatorju.

Zavarovanje Mladi voznik povečuje tudi skupni Triglav komplet popust. S tem popustom, ki lahko znaša tudi do 40 %, lahko tako še dodatno prihranite pri plačilu premije.

Več o zavarovanju Mladi voznik

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav