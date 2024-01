Zmagovalec je renault austral

Zmagovalec letošnjega izbora za slovenski avto leta, 32. po vrsti, je model renault austral. Na prestolu je nasledil lanskega prvaka peugeot 308. Finalni izbor je potekal v tovarni Hella Saturnus Slovenija v Ljubljani.

Pet finalistov smo tokrat v predhodnem glasovanju izmed 20 kandidatov najprej izbrali mediji. Nato ste glasovali bralci in poslušalci ter jim s svojimi glasovi, vseh skupaj je bilo 27 tisoč, zagotovili prve točke.

Danes smo v končnem izboru še enkrat glasovali predstavniki devetih medijev (Atmosferci, Avtomobilnost-Val 202, Avto magazin, Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer-Avtomanija, Avto magazin, spletni portal Planet Siol.net) in dobili novega zmagovalca.

V skupnem seštevku je tako s precej prednosti zmagal renault austral, na prvo mesto ga je postavilo pet uredništev, tudi uredništvo Dela in Slovenskih novic. Na drugo mesto se je uvrstila Hyundaieva kona, tretja je bila toyota C-HR, četrti jeep avenger in peti MG 4.