Robustnejši videz in velik prtljažnik

Fordov connect je že uveljavljen igralec na trgu velikoprostorcev, za njegov potniško različico tourneo connect pa se rade obrnejo tudi družine. Prav njim je namenjena izvedenka (grand) tourneo connect active, ena zadnjih pridobitev connectove družine.

Active se namreč s svojim robustnejšim videzom spogleduje z modnimi športnimi terenci in ima v primerjavi z običajnim connectom tudi višji odmik od tal – spredaj 24 mm in 9 mm zadaj – in možnost vgradnje diferenciala z mehansko omejenim zdrsom (mLSD).

Potniki na zadnjih sedežih se ne bodo pritoževali. FOTO: Blaž Kondža

Testno vozilo je tudi podaljšana izvedba connecta grand, ki se nam zdi zanimiva alternativa za vse, ki iščejo prostornost kombija, a ne želijo plačevati dražje kombijevske avtocestne vinjete. Testni grand je bil 5-sedežnik, lahko pa si z doplačilom 460 evrov omislite tudi 7-sedežno različico.

Če so vam všeč klasična stikala in umirjena digitalizacija, je aktualni connect prava izbira.Vse ključne funkcije upravljamo prek stikal, merilniki so analogni mehanski, osrednji zaslon infozabavne naprave pa je z diagonalo 15,2 centimetra med manjšimi.

Ford grand tourneo connect active 1.5 TDCi Izpust CO2: 118 - 125 g/km Zastopnik: Summit Motors, Ljubljana Cena: 28.730 evrov (testno vozilo 32.560 evrov) Euro NCAP: *****

Kljub temu pa je bilo testno vozilo izdatno opremljeno s številnimi sodobnimi asistenčnimi sistemi, med katerimi so na seznamu serijske opreme sistem za preprečevanje naleta, za nadzor zbranosti voznika, za ohranjanje voznega pasu, za branje prometnih znakov, če naštejemo tiste najpomembnejše.

Za praktičen aktivni radarski tempomat, ki pri 6-stopenjskem ročnem menjalniku morda ne pride najbolj do izraza, pa moramo doplačati 310 evrov. Doplačilo je žal potrebno tudi za sistem za nadzor mrtvih kotov ob vozilu in prometa za vozilom (780 evrov), za aktivno pomoč pri parkiranju (440 evrov) in v uvodu omenjeni diferencial z mehansko omejenim zdrsom (930 evrov).

Praktična drsna vrata. FOTO: Blaž Kondža

V testnem fordu je brnel 1,5-litrski turbodizelski agregat z 88 kilovati – to je tudi najmočnejši dizel v connectovi ponudbi in ravno prav živahen za takšen družinski dostavnik. Le pri pospeševanju v avtocestni klanec bo potrebno menjalnik prestaviti v nižjo prestavo. Sicer pa je vožnja udobna in tiha.

Voznikov delovni prostor je še vedno klasičen; zaslon multimedijske naprave je za današnje standarde majhen. FOTO: Blaž Kondža

Pohvalim lahko dobro sedenje, ergonomijo in prijetno upravljanje z avtomobilom. Uporabljeni materiali so kakovostni, čeprav je notranjost še vedno pretežno plastična, kar pa zna priti prav, ko se otrokom med vožnjo kaj polije.

Glavni adut predstavlja ogromni prtljažni prostor, ki vase sprejme kar 1529 litrov prtljage. V praksi to pomeni, da prostora za dopustniško prtljago zlepa ne bo zmanjkalo. Pa še prostor za pasjo kletko bo ostal. Če bil vseeno zmanjkalo prostora, pa lahko drugo sedežno vrsto zložimo in dobimo skoraj 2800 litrov prostora z ravnim dnom.

Prostoren prtljažni prostor FOTO: Blaž Kondža

Potniki v drugi vrsti imajo obilje prostora za noge in udobne sedeže, pri čemer je tudi sredinski enako udoben. Na naslonih sprednjih sedežev sta še dve zložljivi mizici in žep. Kar smo pogrešali, je možnost vzdolžnega pomika sedežev in kakšen zračnik za zadnje potnike, čeprav se notranjost pozimi kar hitro ogreje.

Pohvalno je, da je steklo v drsnih vratih pomično – nekaj, kar bomo v novi generaciji connecta najverjetneje zelo pogrešali, vsaj po naših izkušnjah iz novega caddyja, s katerim si bo delil platformo – konkurent ima namreč fiksna stekla na drsnih vratih.