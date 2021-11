Rojevanje ameriške električne ljubezni

V prispevku preberite:

V sodobnih časih so v Ameriki električne avtomobile začeli izdelovati na način, ki se je zdel kar smiseln. Leta 1996 so lansirali relativno majhen aerodinamično oblikovan avtomobil EV-1 znamke General Motors, ki pa so ga hitro pokopali. Po premoru je sledil naslednji poskus z modelom chevrolet bolt, a ni bilo občutka, da Američani zanj stojijo v vrstah. Zdaj se zdi, da elektrika prihaja v tiste avtomobile, ki jih imajo na oni strani luže najraje – v orjaške poltovornjake, modele z angleško oznako pickup. Z vidika ekologije je to prav nasprotno, kar bi pričakovali, a tako pač je.

Poltovornjaki v Ameriki so že dolgo tista vozila, ki proizvajalcem prinašajo uspeh, so skoraj prave molzne krave. Če je bil v Evropi dolga leta najbolj prodajani avtomobil relativno kompaktni izdelek, kot je volkswagen golf, na Japonskem pa toyota yaris ali celo kakšen mini »kei« avtomobil, pa je bil v ZDA to vselej veliki pickup ford F-150, za njim pa sta se lani denimo uvrstila neposredna tekmeca chevrolet silverado in dodge ram. To so vozila dolžine od 5,5 do šest metrov, z nekoliko večjo oddaljenostjo od tal, velikimi kolesi, enojno ali dvojno kabino, kesonom, štirikolesnim pogonom. Vse skupaj s konkretno maso, pa seveda z velikimi in z za naše pojme potratnimi šest- in osemvaljnimi bencinskimi motorji.

Zdaj ko tudi Američani vse glasneje govorijo o električni pogonski prihodnosti, se tudi te velike »zverine« predstavljajo drugače.