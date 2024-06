Še so majhni avtomobili

V prispevku preberite:

Mazda 2 je najmanjši model japonske znamke, tudi najstarejši v aktualni ponudbi. Lani so ga prenovili, kar mu pomaga. Vozi lahko z blago hibridnim bencinskim pogonom ali kot polni hibrid, ki pa je bolj ali manj preoblečeni Toyotin yaris. Na tokratnem preizkusu smo imeli pravo Mazdino dvojko.

Ta ima pod motornim pokrovom 1,5-litrski štirivaljni motor z največjo močjo 66 kW pri 6000 vrtljajih na minuto in navorom 151 Nm pri 3500 vrtljajih. Šeststopenjski ročni menjalnik prenaša moč na sprednji kolesi. Pogon je pripravljen kot blagi hibrid z nekaj pomoči elektrike bo zagonu, ki naj prispeva k večji ekonomičnosti. Tovarna navaja zelo ugoden podatek, kombinirana poraba naj bi bila namreč le 4,7 litra na 100 kilometrov. Kako je bilo v praksi? Katere so dobre in slabše plati tega pogona? Kak nasploh deluje mala mazda?