Širitev Volkswagnove družine ID

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Kot je bilo že pred časom napovedano, VW nadaljuje širitev flote električnih vozil iz serije ID, saj dosedanjima ID.3 in ID.4 dodajajo prvega električnega SUV kupeja – ID.5, ki ima še športnejšo izvedenko ID.5 GTX.

Seveda je to predvsem spretna trženjska poteza, kajti novinec je dejansko le malenkostno predelani, nadgrajeni in z nekaterimi novimi asistenčnimi sistemi posodobljeni ID.4. A ker kupci ne maramo uniformiranosti in ker so okusi različni, ne dvomim, da bo tudi »kupejevski« ID.5 dobil svoje mesto pod soncem.

Zakaj kupejevski v narekovajih? Zato, ker so ga poimenovali kupe le zaradi nekoliko položnejšega zadnjega dela strehe oziroma zadnjega stekla. Čeprav je sprememba minimalna, pa je njen učinek, to je treba priznati, velik. ID.5 je dejansko videti precej drugačno vozilo, kot je njegov običajnejši predhodnik ID.4. V resnici so vse zunanje in notranje mere skoraj enake oziroma se v to ali ono smer razlikujejo le za nekaj milimetrov. Tako je petvratni ID.5 s 4,599 metra le za poldrugi centimeter daljši od ID.4, z 1,852 metra je enako širok, ima praktično enako medosno razdaljo in z 1,613 metra je le za pol centimetra nižji.

Voznikovo delovno mesto z armaturno ploščo je praktično enako kot v ID.4. FOTO: Gregor Pucelj

Enako velja za vse druge mere, recimo nad šoferjevo glavo je le za 0,2 centimetra manj prostora in nad glavama potnikov v drugi vrsti je strop nižji za pol centimetra. To pomeni, da je potniška kabina enako prostorna kot v ID.4 in da je dovolj prostora povsod; s 549 litri prostornine pa je prtljažni prostor za kak liter večji.

K udobju in dobremu počutju nedvomno prispeva tudi razmeroma visoko sedenje. Svoje dodajo še kakovostni plastični materiali in reciklirane tkanine, ki so ne glede na stopnjo opremljenosti vozila povsem izpodrinile kakršnekoli materiale živalskega izvora, seveda predvsem usnje.

Šele ko ga pogledamo od zadaj, prepoznamo nov model – ID.5. FOTO: Gregor Pucelj

Kar zadeva voznikovo delovno mesto, je ostalo tako rekoč enako kot v ID.4. To pomeni, da je na priročen volanski obroč oziroma tik za njim nameščena razmeroma majhna digitalna plošča z glavnimi instrumenti, takoj ob njej je ročica »menjalnika«, ki je voznik pravzaprav ne vidi dobro, saj jo zakriva volanski obroč, a že po kakšni uri vožnje se te pomanjkljivosti privadi.

Vsa druga upravljala, kot je nastavljanje klimatske naprave ali radijskega sprejemnika in tudi vseh luči, so digitalna in seveda so vse infozabavne vsebine »spravljene« v osrednjem zaslonu na dotik. Osebno sicer še vedno nisem prepričan, da je to najboljša rešitev, s tem mislim na popolno digitalizacijo upravljal, a pri VW menda že vedo, kaj je za voznika in potnike najboljše ...

Tudi potnika na zadnjih sedežih uživata v prostornosti in udobju, saj je nad njunima glavama le 5 mm manj prostora, kot če bi sedela v ID.4. FOTO: Gregor Pucelj

Novinec je pridobil še nekaj novih asistenčnih sistemov, tukaj omenjam predvsem izpopolnjen prosojni zaslon, ki vozniku ne sporoča le bolj ali manj običajnih podatkov o hitrosti, pa o prometnih znakih in podobnem, ampak se v ovinkih vozniku prikazuje na primer tudi svetlobno opozorilo, ki je kot utripajoča osvetljena črta in opozarja, če je prevozil sredinsko črto.

Med drugimi novostmi mi je ugajal še nadgrajeni sistem za pomoč pri parkiranju, ki omogoča, da mu v spomin vnesemo pet različnih situacij, recimo vzvratno vožnjo iz ozke garaže, skozi ozek hodnik, ki je lahko tudi zavit in dolg do 50 metrov. Pa recimo zapleten in tesen prihod na stalno parkirno mesto v službi ali pa neko parkirno situacijo, s katero ima težavo kateri drugi od uporabnikov vozila (soproga, otroci) … Ko novi parkirni sistem določen parkirni (ali podoben) položaj s pomočjo kamer in senzorjev vnese v svoj spomin, ga brez odstopanj ponavlja v nedogled. Žal je ta parkirni pomočnik na voljo le za doplačilo.

V osnovni postavitvi ima prtljažni prostor 549 litrov prostornine. FOTO: Gregor Pucelj

Vse tri izvedenke ID.5 imajo baterijo z zmogljivostjo 77 kWh, nameščeno v dnu vozila, zato pa so na voljo tri različne motorne moči. Vstopni model ID.5 pro ima največjo moč 128 kW (174 KM), ID.5 pro performance ima 150 kW (204 KM) in najmočnejši ID.5 GTX zmore kar 220 kW (299 KM). Medtem ko imata prvi dve različici po en elektromotor, ki je nameščen na zadnji pogonski osi, ima GTX dva, se pravi še na prvi osi, in ima zato tudi štirikolesni pogon, ki pa se samodejno vklaplja le, ko je to potrebno. Vsi trije ID.5 imajo enostopenjski samodejni menjalnik.

Zaradi velikega navora, ki pri GTX znaša kar 460 Nm, imajo vsi trije prijetne vozne lastnosti, značilne za električna vozila, ki jih ne pokvari niti razmeroma velika teža, od 2200 do 2300 kilogramov. GTX tako pospeši z mesta do 100 km/h v 6,3 sekunde, največjo hitrost ima omejeno na 180 km/h, šibkejši različici pa sta seveda nekoliko počasnejši.

Sprednji del nam je že znan iz ID.4. FOTO: Gregor Pucelj

Napis GTX pri ID.5 pomeni najbolj zmogljivo izvedenko z dvema motorjema in štirikolesnim pogonom. FOTO: Gregor Pucelj

Zato pa sta v prednosti pri dosegu. Šibkejša ID.5 imata po WLTP z enim polnjenjem baterije doseg do 520 kilometrov, GTX pa za približno 30 kilometrov manjšega. Pri tem so Volkswagnovi razvojniki opozarjali, da so izboljšali tudi polnilne zmogljivosti. Tako naj bi se na 11-kilovatni polnilnici baterija napolnila od 5 do 80 odstotkov v slabe pol ure.

Vse tri izvedenke ID.5 bodo prišle na slovenski trg v prvih dneh junija, tako da predprodaja že poteka. Znane so tudi cene: od najmanj 49.368 evrov za ID.5 pro do 59.384 evrov, kolikor boste odšteli za ID.5 GTX. Ob tem pa je na voljo še dolg spisek doplačljive opreme.