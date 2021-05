Spodbude le za električne, ne za priključne hibride

O električnih avtomobilih, njihovi dostopnosti danes in v prihodnosti razpravlja marsikdo, tudi potrošniške organizacije in njihova krovna evropska skupina Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC). O tej temi smo nekaj vprašanj zastavili Robinu Loosu, ki je tam pristojen za področje trajnostne mobilnosti.

Po vaši analizi je srednje velik električni avtomobil, kupljen danes, že zdaj najboljša finančna opcija celotno življenjsko dobo, posebno za drugega ali tretjega lastnika. Ali ni preveč prihodnjih spremenljivk za tako drzne napovedi? Za primer, cena polnjenja z električno energijo na hitrih polnilnicah se je pri nas ravno pred kratkim močno dvignila ...

Pričakujemo, da bo večina uporabnikov električne avtomobile polnila doma ali v službi. Cene za hitro polnjenje, zlasti na avtocestah, bodo predstavljale le majhen delež v porabi električne energije. Še več, študija stroškov v celotni življenjski dobi avtomobila v Sloveniji je pokazala, da so električni konkurenčni tudi, če se jih v glavnem polni na običajnih ali hitrih javnih polnilnicah. Pri tem je pomembno, da so ceniki za polnjenje jasni in enostavno primerljivi. Na precej javnih polnilnicah cene niso jasno izražene ali pa so odvisne od različnih paketov, ki jih imajo uporabniki. Slovenija potrebuje široko in strateško razporejeno polnilno mrežo, privlačne in pregledne cene, prednostno obravnavo pogostih uporabnikov in sporazume o gostovanju na polnilnicah različnih operaterjev.

Kaj pa, če bo tretji lastnik električnega avta zaradi upadle zmogljivosti moral zamenjati akumulator? To se ne sliši ravno stroškovno prijazno. Zdi se, da imajo akumulatorji daljšo življenjsko dobo kot običajni motorji. Večina proizvajalcev daje jamstvo na akumulator, tja do 160 tisoč kilometrov. Po prvih podatkih iz Nemčije vidimo, da ima veliko uporabnikov električnih avtomobilov res nizke stroške vzdrževanja. Dolgoročno se pri avtomobilih z motorji na notranje zgorevanje dogajajo okvare, potrebe po popravilu so večje, kar je slabo za potrošnikovo denarnico.



Kaj pa sogovornik meni o priključnih hibridih? Pa o nerešenih tožbah iz dizelske afere?