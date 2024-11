Superbaterija za hibride

Saj se že ve, da z redkimi izjemami glavne baterijske novosti prihajajo iz Kitajske, ali bolje, od tam prihajajo najbolj pogosto. Če jih predstavi njihovo najmočnejše tovrstno podjetje CATL (Contemporary Amperex Technology Limited), moramo biti nanje pozorni. Nedavno so predstavili baterijo z imenom freevoy, ki naj bi bila namenjena priključnim hibridom in podaljševalnikom dosega ter verjetno njihovi (še) močnejši uveljavitvi na trgu. Govorijo o kar nekaj sto kilometrih samo električnega dosega in sposobnosti zelo hitrega polnjenja.

Freevoy je baterija, s katero naj bi po navedbah CATL hibrid samo na elektriko prevozil 400 kilometrov. Tudi če gre za kitajski merilni protokol, ki je menda bolj prizanesljiv od pri nas veljavnega WLTP, in bo realna številka nižja, na primer okoli 300 kilometrov, je to veliko, saj danes v Evropi priključni hibridi z napolnjeno baterijo samo na elektriko zmorejo prepeljati največ dobrih 100 kilometrov. CATL napoveduje tudi zelo hitro polnjenje, navajajo podatek, da se bo baterija v pičlih desetih minutah napolnila za 280 kilometrov dosega, dobro polniti naj bi jo bilo mogoče tudi v ostrem mrazu, vse do 30 stopinj pod ničlo.

Po lastnih navedbah se tako odzivajo na glavne pripombe kitajskih uporabnikov hibridnih avtomobilov (premajhen električni doseg, prepočasno polnjenje, težave s polnjenjem pozimi), ki so tam sicer precej priljubljeni.

Napredek naj bi dosegli na več načinov. Bolje naj bi izvedli površinsko obdelavo katodnega materiala, izboljšali naj bi tudi elektrolit med katodo in anodo. Omenjajo, da so poleg litij-ionskih celic v baterijskem sklopu uporabili natrij-ionske, torej celice z različno kemijsko sestavo. Namestili naj bi jih v določenem razmerju in razporeditvi, z mešanimi, serijskimi in vzporednimi povezavami.

Ob omembi možnosti zelo hitrega napolnjenja ni bilo podatka o največji moči polnjenja bodisi z izmeničnim ali hitrejšim enosmernim tokom. Žal pri CATL tudi niso povedali, koliko takšen baterijski sklop tehta, niti niso posredovali nobenega podatka o zmogljivosti v kilovatnih urah. Po nekaterih virih naj bi šlo za okoli 40 ali celo 50 kWh. Za primerjavo, v največjih Mercedesovih priključnih hibridih je zmogljivost 25 kWh. Medtem ko je v sedanjih priključnih hibridih baterija nameščena pod zadnjimi sedeži ali v dnu prtljažnika, je po fotografiji sodeč baterijski sklop freevoy zamišljen tako, da bo integralen del šasije.

Povejmo, da bo sodeč po predstavitvi baterija freevoy poleg priključnih hibridov primerna tudi za tako imenovane podaljševalnike dosega (angl. extended range electric vehicle, EREV). Gre za podizvedbo hibridne tehnike, ko kolesi vselej žene električni motor, bencinski pa deluje izključno kot generator električne energije. Takšni modeli so v Evropi redki, denimo mazda MX-30 R-EV, v kateri je v vlogi generatorja bencinski rotacijski motor. Na Kitajskem jih je več, povpraševanje pa narašča.

Novo baterijo po navedbah CATL že uporabljajo kitajske znamke Deepal, Li Auto, Avatr, Changan, do leta 2025 naj bi bila še veliko bolj razširjena, omenjajo se proizvajalci Geely, Chery, GAC, Voyah (Dongfeng). Kar zadeva zadnjega, je zelo zmogljivo baterijo za priključne hibride na nedavni slovenski predstavitvi Dongfenga napovedal tudi njihov evropski prodajni direktor.