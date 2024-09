Sveža obraz in infozabava

Renaultu je doslej z modelom captur v Evropi uspevalo zelo dobro. To velja tako za prvo kot drugo generacijo, ki je pred kratkim doživela predvsem stilsko preobrazbo.

Kot pravijo pri slovenskem zastopstvu Renault, je poleg clia in australa captur zanje najpomembnejši model v Sloveniji. Je tudi najbolj prodajan mestni terenec na našem trgu. V tem segmentu se proda veliko avtomobilov, tekmecev pa res ne manjka.

S prenovo so ohranili dosedanje mere, gre za 424 centimetrov dolgega mestnega križanca, ki je postavljen na enako vozno osnovo kot clio. Glavna sprememba je v zunanji pojavi in digitalni tehnologiji. Popolnoma nov je sprednji del; odbijači, pokrov motorja, znak znamke, relief maske, luči so vselej s svetečimi diodami. Zadaj je sprememb manj, malo drugačni so odbijač, napis modela in deloma luči. Nova je najvišja oprema esprit alpine, ima dodatne karoserijske poudarke, 19-palčna platišča s posebno obliko, znotraj pa bolj športne sedeže.

V kabini je še naprej pokončen sredinski zaslon, za katerega so uredili nov multimedijski sistem. Največ ponuja v doplačljivi izvedbi open R link, kjer je med drugim na voljo Googlov zemljevid in lahko nalagamo dodatne Googlove aplikacije. Sistem ponuja tudi glasovnega pomočnika, a za zdaj žal le v angleščini. Novo je tudi doplačljivo ozvočenje – Harman Kardan je zamenjal Bose. Captur ima nabirko asistenčnih sistemov, na levi strani je tipka, s katero lahko nastavimo, če hočemo, da delujejo ali ne.

Novi multizabavni vmesnik FOTO: Renault

Kot doslej ima captur široka in udobna sprednja sedeža, zadnja klop ohranja koristen vzdolžni pomik. Odvisno od pomaknjenosti klopi prtljažnik v osnovi meri od 484 do 616 litrov, precej manj ugoden je ta podatek v izvedbi polnega hibirida, ko zaradi dodatne baterije osnovna prostornina znaša od 348 do 480 litrov.

Posodobili so podvozje in volanski sistem, pri pogonu pa ni sprememb; še vedno je tu zastavonoša polni hibrid, ki združuje dva električna motorja in 1,6-litrski štirivaljni bencinski motor. Novost je tipka e-save, s pritiskom na katero se 1,2-kilovatna baterija ohranja do napolnjenosti vsaj 40 odstotkov. Vstopni bencinski motor je prav tako kot doslej litrski trivaljnik (moč 66 kW), tu sta še dva 1,3-litrska štirivaljnika (102 in 118 kW) kot blaga hibrida, šibkejši z ročnim menjalnikom, močnejši s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom z dvema sklopkama. Priključni hibrid so ukinili že kar dolgo tega in ga ne nameravajo vrniti, saj zanj ni bilo povpraševanja, kar je bilo glede na bistveno višjo ceno tudi razumljivo.

Cena za vstopnega bencinca se začne nekaj pod 22.000 evri in sega do 31 tisočakov, kolikor stane najbolj opremljeni polni hibrid.