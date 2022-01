Tako podobni in hkrati različni

V prispevku preberite:

Tako v Evropi kot Sloveniji je bilo lansko prodajno leto prej slabo kot dobro. V obeh so imeli kupci radi športne terence. Električni avtomobili so v Evropi dosegli veliko večji delež kot pri nas. Dizelski pogon je povsod izgubljal, a manj pri nas kot drugod. Katere znamke pa so se v krizi vendarle odrezale bistveno bolje od slabotnega povprečja? Kaj so bili razlogi? Kateri so bili najbolje prodajani avtomobil?