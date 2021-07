Tehnična uporabnost za vse podlage in izzive

V notranjosti ni oblikovnih presežkov, v ospredju je uporabnost. FOTO: Gregor Pucelj

Testni primerek je imel 1,4-litrski bencinski motor s 130 konjskimi močmi (95 kW) in samodejni menjalnik. FOTO: Gregor Pucelj

Vzvratna kamera dobro deluje. FOTO: Gregor Pucelj

Prtljažnik ima 430 litrov prostora in dvojno dno. FOTO: Gregor Pucelj

Tudi v drugi vrsti je precej potniške prostornosti. FOTO: Gregor Pucelj

Obstajajo avtomobili, ki kupcev ne prepričujejo s svojo podobo, ampak predvsem z uporabnostjo. Takšen je tudi suzuki SX4 s-cross, ki ima praktično vse, kar rabi avtomobil, pa še prav nič posebno drag ni.Kdor kupuje avtomobile zgolj zaradi čustev, potem suzukija SX4 s-crossa verjetno ne bo opazil. Toda v resnici je to mode, ki lahko pride prav številnim uporabnikom; lahko je primeren za ljubitelje športnih terencev, lahko je družinski avtomobil, morda pa nanj pomisli tudi kak ljubitelj čistokrvnih terenskih avtomobilov.SX4 s-cross namreč omogoča višje sedenje, predvsem pa ima vse odlike terenskih vozil, še posebno štirikolesni pogon, ki ga nadzoruje računalnik, toda vseeno lahko uporabimo tudi vozni program lock in z njim zaklenemo štirikolesni pogon za najtežje preizkušnje. Vsi vozni programi so sicer samodejni (auto), zimski (snow), športni (sport) in zaklenjeni 4 krat 4 pogon (lock). To pomeni, da je avtomobil primeren za vse možne podlage.Testni primerek je imel 1,4-litrski bencinski motor s 130 konjskimi močmi (95 kW) in samodejni menjalnik, zato spada med najboljše v Suzukijevi ponudbi. Njegova posebnost je, da gre za blagega hibrida. To pomeni, da premore še 48-voltno baterijo, ki shranjuje regeneracijsko energijo pri zaviranju in nato z elektriko pomaga motorju na notranje zgorevanje, predvsem pri speljevanju in s tem manjša porabo goriva. Kljub temu v realnosti poraba goriva ni bila nič posebnega, gibala se je nad sedmimi litri na sto prevoženih kilometrov.Druga posebnost tega avtomobila je, da ima kot hibrid tudi samodejni menjalnik (s šestimi prestavami). S tem je poraba nekaj višja, toda zato ima voznik manj dela. Takšen SX4 s-cross se sicer najhitreje pelje pri 190 kilometrih na uro in do stotice poseže v 10,2 sekunde.Velika prednost tega avtomobila je prostorska uporabnost. V 4,3 metra dolgem avtomobilu brez težav sedijo štirje odrasli potniki, okoli njih pa je precej odlagalnih mest za vse drobnarije. Dokaj uporaben je še prtljažnik s 430 litri prostora (dvojno dno), če zadnje sedeže podrete, pa se pred vami odpre 1269 litrov prostora.Poleg višje porabe nas je zmotil še zelo občutljiv senzor za samodejno zaviranje, saj se je glasno odzival tudi v situacijah, ko sploh ni bilo nobene nevarnosti za trk. Boljša bi lahko bila še zvočna izolacija, rahlo nepraktično pa je upravljanje potovalnega računalnika z vrtljivimi stikali ob merilnikih.Med asistenčnimi sistemi moramo pohvaliti aktivni tempomat in kamero za vzvratno vožnjo, zraven pa so še pomoč pri speljevanju v klanec, številne zračne blazine, parkirni senzorji … Največja prednost tega avtomobila je njegova cena, saj vse to dobite za 25.450 evrov.Resda je občutek v notranjosti zaradi preprostejših materialov manj ugleden, a vseeno je v času testnih voženj k nam pristopilo kar nekaj ljudi, ki jih je zanimalo več o avtomobilu – in prav nihče ni spraševal o lepoti, ampak zgolj o tehnični uporabnosti.