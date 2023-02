Tesli uspeva tudi s pomočjo Italijanov

V nadaljevanju preberite:

Večkrat smo že pisali, da podjetje Tesla ustvari enega večjih zaslužkov na avtomobil, kar naj bi mu uspelo s kombinacijo več dejavnikov pri proizvodnji in prodaji izdelkov. Med njimi je eden ključnih priprava karoserije, pri kateri namesto množice manjših delov uporabljajo večje »module«. Za izdelavo teh so potrebni posebni stroji, z zdaj že kar znanim tržnim imenom gigapress, ki jim jih dobavlja italijansko podjetje Idra. Za to proizvodno tehnologijo se zanimajo še nekateri tekmeci, analitiki pa opozarjajo tudi na kakšno omejitev.