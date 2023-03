Točimo bencin, vozimo na elektriko

V nadaljevanju preberite:

Nissan qashqai je nekoč narekoval nov karoserijski trend, danes se med drugim postavlja z zelo drugačnim hibridnim pogonom, ki je iz Japonske končno prišel tudi v Evropo. Ne upamo si reči, da bo tudi ta hibrid narekoval nov pogonski trend.

Qashqai je križanec, s katerim se je nekoč začel ta danes vseprisotni segment. Šlo je za domiselno potezo podjetja, ki poprej ni imelo modelov, s katerimi bi res izstopalo. No, morda je bila takšna prva micra. Na začetku je bil qashqai ​tako uspešen, da je bila zanj čakalna doba več kot pol leta, pa je bilo to v časih, ko ni bilo nobenega pomanjkanja sestavnih delov. Pripravili so ga celo v podaljšani izvedbi. Čeprav je bil uspešen tudi naslednik, tistega prvega buma ni ponovil, tekmeci so se že zbudili. Tretja generacija je bila po kar nekaj preložitvah pripravljena lani. S precej drugačnim videzom, ki mu ne manjka ostrih robov, lahko bi rekli, da deluje kar malce napadalno. Nima več dizelskega motorja, ki je bil nekoč prevladujoč, ampak je pogon le še takšna ali drugačna bencinsko-električna kombinacija. Najprej je bil uveden kot blagi hibrid, od nedavnega pa tudi polni hibrid, ki je nekaj posebnega.