Traktor je za vse druge voznike moteči dejavnik

V Sloveniji je na cesti precej traktorjev, saj ga ima doma skoraj vsak 17. prebivalec. Toda ker gre za veliko in močno motorno vozilo, je pri uporabi nujna previdnost, zlasti ker traktor ni samo prevozno sredstvo, temveč delovni stroj. Vsako leto zato izvemo tragične novice o smrti traktoristov, pri čemer gre večinoma za človeško krivdo. O pasteh vožnje s traktorjem je spregovoril Danijel Granda, inštruktor za varno vožnjo pri AMZS.

Kako dobro je vozniško znanje slovenskih traktoristov?

Točne ocene ne morem podati, ker je tečajev varne vožnje s traktorjem relativno malo. Toda če spremljamo stanje, lahko vidimo, da je vsako leto kar precej traktorskih nesreč. Bodisi so to nesreče s samim traktorjem, bodisi s priključki, bodisi gre za nesreče v gozdu ali na travniku. Nevarnosti je kar veliko. A je tudi res, da je Slovenija ena od držav z največ traktorji glede na število prebivalcev. Nekateri traktorji so moderni, toda večina nesreč se zgodi s starejšimi, ki jih je pri nas še zmeraj precej.

