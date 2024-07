Kitajski trg dokazuje, da avtomobili ne izumirajo

V nadaljevanju preberite:

Kako zelo se avtomobilski svet spreminja, najbolje dokazuje kitajski BYD. Gre za največjega svetovnega proizvajalca električnih avtomobilov in priključnih hibridov, toda pri nas na zahodu njihovih avtomobilov praktično ni. Prav to dejstvo tudi kaže, kako močan je kitajski avtomobilski trg.

Na jugu Kitajske ob delti Biserne reke leži enajst mest, ki v marsičem predstavljajo kitajski gospodarski razvoj. Med njimi ima poseben položaj hitrorastoče mesto Shenzhen s številnimi podjetji, ki so znana po vsem svetu, med drugim je takšen proizvajalec avtomobilov BYD.

BYD je glede na proizvodnjo avtomobilski gigant in ima široko paleto modelov, toda na Kitajskem mrgoli manjših proizvajalcev z le enim ali dvema modeloma. To je znan pristop, ko ima novinec na trgu največ dva modela s praktično enakim dizajnom, le da je eden nizek in drugi visok. Lep primer sta tesla Y in tesla 3 oziroma tesla S in X. Noben novinec ne pride na trg z veliko družino avtomobilov, tveganje je preveliko. Širok nabor s športnimi modeli, terenci in limuzinami imajo samo uveljavljeni proizvajalci, kar pa na Kitajskem velja predvsem za BYD.