Tudi med epidemijo največkrat odpove akumulator

Zoprno je, ko se pokvari avtomobil, a skoraj ni lastnika vozila, ki se še ni srečal s to nevšečnostjo. Natančno statistiko okvar avtomobilov vsako leto pripravijo pri nemškem avtomobilskem klubu Adac, njihove ugotovitve pa so dragocena predvsem zato,Poročilo za leto 2020 je še posebno zanimivo, ker kaže, kako je na promet vplivala epidemija covida-19. Pričakovano je bilo okvar avtomobilov na nemških cestah manj, a spet ne toliko manj, kot bi predvidevali ob tako dolgem zastoju zaradi koronavirusa.Pri nemškem avtomobilskem klubu so tako lani posredovali v 3.385.699 primerih, v povprečju je to 9250-krat na dan. Število posredovanj »rumenih angelov«, kot pravijo v Nemčiji avtomobilski prvi pomoči, je tako upadlo za desetino, natančneje za 9,9 odstotka. Leto prej so namreč posredovali v 3.756.266 primerih. Upad povezujejo z epidemijo, saj je bilo bistveno manj posredovanj od marca do maja.Pri Adacu so pripravili tudi natančno analizo dnevov z največ in najmanj posredovanji. Največ dela so imeli takoj po novem letu, 2. januarja, ko so priskočili na pomoč v kar 18.032 primerih, torej še pred izbruhom epidemije, pestro pa je bilo tudi jeseni, 30. novembra, ko so našteli 17.408 posredovanj, kar je povezano z zimskimi razmerami in nizkimi temperaturami. Dnevi z najmanj posredovanji so tri spomladanske nedelje: 29. marca (3352 posredovanj), 12. aprila (3635) in 22. marca (3865). Kljub temu je presenetljivo, da upad ni bil večji, kajti družbeno življenje se je tudi v Nemčiji večinoma ustavilo.Najpogostejši vzrok okvar je tak kot v preteklosti: v kar 46,3 odstotka primerih so morali posredovati zaradi okvare akumulatorja, kar je več kot predlanskim (41,8 odstotka), a manj kot še leto pred tem (52 odstotkov). Rast teh okvar v preteklem letu naj bi bila prav tako povezana z epidemijo, po oceni Adaca se je namreč več akumulatorjev pokvarilo, ker so avtomobili predolgo stali na mestu brez zagona motorja.Akumulator odpove predvsem pri vozilih, starih več kot pet let, vendar niso izjema niti mlajši modeli, saj imajo več elektronskih elementov, ki med mirovanjem prav tako potrebujejo vsaj minimalno napajanje, veliko elektrike pa porabijo tudi energijsko potratni nadzorni sistemi.Med razlogi za posredovanje Adaca so na drugem mestu s 15,9 odstotka okvare motorja, sem spadajo vse okvare pri vbrizgu goriva, vžigu in tipalih. Tretji najpogostejši vzrok so druge okvare, kamor uvrščajo težave s krmiljenjem, karoserijo, zavorami, podvozjem in pogonom (14,2 odstotka).Po drugi strani je vse manj okvar zaradi glodavcev, kajti digitalni zaganjalniki nimajo več visokonapetostnega kabla. Manj problemov je tudi z razdelilniki, saj so narejeni iz boljših materialov in bolje tesnijo, zato je manj rje in vlage.Posebej so pri Adacu šteli posredovanja pri okvarah električnih avtomobilov. Teh so opravili nekaj čez devet tisoč, kar je celo trikrat več kot leto prej. Vendar ne zato, ker bi se električni avtomobili začeli bolj kvariti, ampak zato, ker jih je vse več.A naj vas navedene visoke številke ne presenetijo. V nemškem voznem parku je kar 47 milijonov avtomobilov, dvajsetkrat več kot pri nas.