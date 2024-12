Type 00 za nov začetek

Najprej so pri Jaguarju pokazali nov logo, zdaj so razkrili tudi avtomobil. No, če smo natančnejši, koncept novega avtomobila. Type 00 ni tisto, kar bo šlo čez čas v proizvodnjo, a naj bi kljub temu nakazoval nov slog legendarne britanske znamke. Tej v tekmi s klasično premijsko konkurenco ni šlo, v prihodnje pa bi se rada pomerila v najbolj luksuznem avtomobilskem segmentu.

Jaguar je legendarno ime, še posebej zaradi enega najslavnejših modelov sploh, jaguarja E-type. Ampak to je bilo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, v sodobnih časih ima znamka bolj ali manj težave. Zdaj pravijo, da začenjajo z nepopisanim listom papirja. Modele, ki so jih imeli v ponudbi v zadnjih letih, so nehali izdelovati, trenutno je pri njih popolno zatišje.

Nove čase so najprej napovedali z novim logom in nenavadnim sloganom, ta teden na razstavi mode v Miamiju pa še s konceptno študijo. Avtomobil z oznako type 00 ne bo šel v proizvodnjo, naj bi pa (približno ali močno?) nakazal, kako bo videti prvi naslednji proizvodni jaguar, ki je predviden za leto 2026.

Pri Jaguarju pravijo, da je type 00 pogumna izjava o nameri. Vodilni oblikovalec Gerry McGovern je na predstavitvi ponovil besede ustanovitelja znamke Williama Lyonsa, naj jaguar ne bo kopija ničesar in da sta bila zato tako zelo uspešna model E-type XJS. Pa še, da bo type 00 nekaterim všeč takoj, nekaterim čez čas, nekaterim nikoli in da je to bistvo pogumne kreativnosti.

Zdi se, da so že s spremembo loga precej namerno razburkali avtomobilsko javnost, marsikomu ne gre v račun, da ni več podobe ali skulpture mačke – jaguarja. Zdaj je tu avtomobil, ki javnost deli še bolj. Študija je pripravljena v živo roza barvi, ki naj bi bila priljubljena barva v mestu Miami, pa tudi v svetlo modri z oznako London, menda se je v tej barvi dobro prodajal E-type. Seveda so bile posebej proti roza barvi usmerjene tudi kritike, da je avtomobil za barbiko ali za Pink Panterja ...

Notranjost je bolj ali manj čista. FOTO: Jaguar

Koncept deluje kot velik in nizek kupe, z dolgim motornim pokrovom, položnim zadkom, parom dvižnih vrat in velikanskimi 23-palčnimi kolesi, ki prispevajo k dramatični stranski liniji. Kljuke so skrite, svetila tanka, ni nobenega kroma. Ni niti zadnjega okna, pogled nazaj naj bi reševali kameri, zadaj spodaj je nenavaden pas (navideznih?) rešetk, podobno je spredaj med žarometoma. O vsem tem si lahko mislite karkoli, tudi to, da si v konceptu pač lahko privoščiš marsikaj.

Notranjost je prečiščena, a razen ovalnega volanskega obroča in lebdeče letve, ki pregrajuje voznikov in sopotnikov del, v njej ni še česa, kar bi namigovalo na bodočo ureditev kabine.

Kot rečeno, bo prvi proizvodni jaguar pripravljen leta 2026 in bo električen, tako kot menda vsi naslednji modeli znamke iz Gaydona. Avtomobilski mediji z Otoka pišejo, da bo avtomobil štirivratna limuzina. Podjetje je v uradnem sporočilu zapisalo le, da bo novi proizvodni jaguar pripravljen na električni platformi (Jaguar Electric Architecture), da bo najzmogljivejša mačka doslej, moč naj bi znašala 1000 konjev. Hkrati naj bi imel doseg do 700 km in (verjetno zelo zajetno) baterijo, ki jo bo mogoče napolniti hitro, za 320 km dosega v le desetih minutah.

Sprednji del je zelo napadalen. FOTO: Jaguar

Zadek brez stekla. FOTO: Jaguar

Za njim naj bi sledila še dva električna modela. Pri tem omenimo, da je bil Jaguar pred leti v bistvu med prvimi, ki so v premijskem svetu ponudili električni avtomobil, jaguar i-pace. Ta je postal celo evropski avto leta, a na trgu ni uspel. I-pace ni bil poceni, električni jaguar prihodnosti pa naj bi bil še bistveno dražji. Njegovi kupci naj bi bili bogati, poleg tega jih mora zanimati luksuzen avtomobil z električnim pogonom. Cena naj bi bila od 120 tisoč evrov naprej. »Jaguar želi pretresti trg in bazen svojih kupcev,« je za agencijo Reuters dejal Danni Hewson, vodja finaančnih analitikov pri AJ Bellu, in dodal: »Jaguar je prepričal ljudi, da ga pogledajo, in če mu jih bo uspelo dovolj nagovoriti, da ga na podlagi ustvarjanja fascinacije kupijo ... potem bodo drugi njegovo strategijo preučili in morda v prihodnjih letih kopirali.«

Lahko dodamo le, da moramo vse to res še doživeti.