Udobje po francosko tokrat v novem križancu

Pri iskanju novih različic in oblik razvojniki včasih pokažejo precej iznajdljivosti. Citroën C4 X tako od spredaj spominja na model C4, toda s podaljšanim zadkom ga nekateri vidijo kot manjšega športnega terenca, drugi pa kot limuzino.

Če se pri citroënu C4 X od strani sprehodite s pogledom, je do B-stebrička enak kot model C4, nato pa ima podaljšan zadek, kar prinese dve bistveni lastnosti, lepši videz in večji prtljažni prostor.

Ker gre za križanca med manjšim terencem in limuzino, mnogi hvalijo njegovo zadnjo podobo. Še posebej se mu poda bela barva z zatemnjenimi stekli. Opazni so tudi velika kolesa in zajetni blatniki in plastične obrobe. Malce bolj je oddaljen od tal, 15,6 centimetra.